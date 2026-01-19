Elajo Mekanik söker svetsare och rörmontörer
2026-01-19
Har du erfarenhet av att jobba som industrirörmontör eller svetsare inom verkstad, industri eller kärnkraft?
Vill du arbeta i ett stabilt och framtidsdrivet företag där du stöter på nya utmaningar och kan utvecklas?
Vi söker nu svetsare och rörmontörer till uppdrag i Oskarshamn men även till kortare uppdrag runt om i Sverige.
Mer om tjänsten
Som rörmontör och/eller svetsare hos Elajo arbetar du med underhållsprojekt, nyinstallationer eller ombyggnader av rörsystem/anläggningar hos kund eller ibland i vår egna verkstad. Arbetet utförs i varierande miljöer hos olika kunder. Vi är flexibla med placeringsort som kan vara antingen Oskarshamn, Västervik eller Mönsterås.
Du jobbar i ett team där ni tillsammans ansvarar för att utföra arbetet. Det innebär ett stort egenansvar där du tillsammans med kollegorna driver på arbetet och tar de kontakter som behövs för att lösa uppgiften. Du kommer utgå ifrån Oskarshamn, våra kunder finns i närområdet men möjlighet till att resa i arbetet finns om man vill.
Då flertalet av våra kunder finns inom kärnkraftssektorn kommer vi att genomföra en säkerhetsprövningsintervju samt registerkontroll för säkerhetsskyddsklassade områden. Drogtest och läkarundersökning kommer även genomföras innan anställning. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
För att kunna utföra ett bra arbete hos kund ser vi gärna att du har:
Utbildning inom verkstadstillverkning/industrirörmontage
Erfarenhet från rörinstallationer/underhållsarbete
Erfarenhet av TIG och MMA svetsning
Svetsarprövningar inom TIG är meriterande
Goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar
Kunskaper och erfarenhet inom SS-EN ISO 3834-2 och SS EN 1090 är meriterande
Heta arbeten certifikat, travers- och truckkort, Mobil arbetsplattform och fallskyddsutbildning är meriterande
Behärska svenska väl i både tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Noggrannhet och ett starkt säkerhetstänk
Du är kontaktsökande och driven lagspelare
Du har god förmåga att kommunicera, är samarbetsvillig, flexibel och lyhörd.
Vi erbjuder dig ett arbete där ingen dag är den andra lik, du får möjlighet att utvecklas och arbeta med kompetenta medarbetare.
Vi erbjuder
Ett öppet arbetsklimat med stark laganda där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
Trygghet och stabilitet
Alla medarbetare får tillgång till samtalsstöd kring hälsa, kris, sorg, stress men även ekonomi och juridik
Kollektivavtal, personalrabatter och friskvårdsbidrag tar du med enkelhet del av genom vår förmånsportal Elajo4U
Bred kunskap inom bolaget med fokus på teknikutveckling
En gemenskap och ett starkt affärsmannaskap
Elajo värdesätter
Inom Elajo värdesätter vi att din personlighet stämmer överens med vår värdegrund, där våra värdeord är Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende.
Vi värdesätter en rimlig balans mellan arbete-, privat- och familjeliv.
Vi eftersträvar en jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.
Om Elajo
Elajo är sprunget ur el och elinstallation, men är idag så mycket mer. Vi är starka inom säkerhet, mekanik och har bred kompetens inom energi.
Vår bredd är ibland svår att greppa. Vi är allt från ett elföretag till ett IT-företag med vår egen öppna plattform för alla sorters smarta fastigheter. Vi har elektriker, svetsare, säkerhetsexperter och mycket mer. Hos oss kan du utvecklas.
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på 39 orter i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag cirka 800 medarbetare och omsätter ca 1 miljard. Koncernen består av tre affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik och Technology Solutions. Så ansöker du
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 2025-02-15. Urvalet sker löpande, där tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För ytterligare information, eller frågor om tjänsterna, är du välkommen att kontakta:
Lillemor Löfgren, Marknadsområdeschef avd Energi, telefon 0491-76760
Leif Skoglund, Resurs- och projektkoordinator, telefon 076-7623773
Välkommen med din ansökan!
Inför denna rekrytering har Elajo tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Elajo Mekanik AB
(org.nr 556048-6747)
Förrådsgatan 8 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Jobbnummer
9691887