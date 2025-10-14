El-verktygskonstruktör till bolag inom försvarsindustrin
2025-10-14
Har du erfarenhet av konstruktion? Vi söker en el-verktygskonstruktör som vill arbeta med både nykonstruktion och vidareutveckling av befintliga verktyg, där du får möjlighet att växa i en tekniskt utmanande och lärorik miljö. Att jobba som el-verktygskonstruktör I rollen som el-verktygskonstruktör arbetar konstruktören i Catia V5 som huvudverktyg. Du tar fram både 3D-ritningar och 2D-ritningar på el-verktyg. Arbetsuppgifterna varierar allt ifrån nykonstruktion till justeringar av befintliga verktygsunderlag. I rollen som verktygskonstruktör finns möjlighet att lära sig granska elverktygsunderlag, konstruktionsunderlag men även få möjlighet att disponera avvikelser på elverktyg i produktion.
Rollen är placerad i Linköping.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund. Du kommer att coachas av en konsultchef på Nexer Tech Talent. Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och bjuds ofta in på gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, afterwork och lunchträffar. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.
Vi söker dig som:
Har mycket god erfarenhet av Catia V5 och behärskar systemet väl
Har arbetat i Catia V5 som huvudverktyg
Erfarenhet av att ta fram 2D ritningar
Eftergymnasial utbildning som ingenjör, konstruktör eller yrkeshögskola
Behärska svenska och engelska i både i tal och skrift
Meriterande:
Arbetat i VPM struktur
Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
Kompetens inom el/kablage
Erfarenhet av Catia V6
För att trivas i rollen har du ett stort intresse för CAD, ett eget driv att utvecklas och en nyfikenhet att ständigt lära sig nytt. Vi värdesätter personliga egenskaper som noggrannhet, tekniskt intresse, prestigelöshet och en god förmåga att samarbeta.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Lema Naderi på lema.naderi
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
Nexer Tech Talent Kontakt
Lema Naderi lema.naderi@nexergroup.com
