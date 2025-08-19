El-Montörer till kundföretag i Söderköping

Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Söderköping
2025-08-19


Vi söker El-Montörer till en av våra kunder i Söderköping.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Om tjänsten
Du kommer arbeta inom produktion/tillverkningsindustrin.
I rollen som El montör arbetar du efter el schema och monterar samt kablagedragning. Vidare förekommer det även annan montering utefter ritning, kvalitetskontrollering enligt säkerhetsrutiner samt traverskörning.

Arbetstider: 2-skift
Uppdraget planeras starta under augusti och pågå tillsvidare med möjligheter till anställning hos kundföretaget på sikt.

Vi söker dig som
Har lägst gymnasium utbildning inom El/energi programmet eller motsvarande.
ECY-Certifikat
Kunskaper att läsa el-schema/ritningsläsning
Traverskort
B-körkort och tillgång till bil

Som person vill vi att du är praktiskt lagd, intresserad och trivs i produktion/industrimiljö, är ansvarstagande, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10724".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Anna Edholm
anna.edholm@montico.se

Jobbnummer
9464546

