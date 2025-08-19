El-Montörer till kundföretag i Söderköping
Vi söker El-Montörer till en av våra kunder i Söderköping.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Du kommer arbeta inom produktion/tillverkningsindustrin.
I rollen som El montör arbetar du efter el schema och monterar samt kablagedragning. Vidare förekommer det även annan montering utefter ritning, kvalitetskontrollering enligt säkerhetsrutiner samt traverskörning.
Arbetstider: 2-skift
Uppdraget planeras starta under augusti och pågå tillsvidare med möjligheter till anställning hos kundföretaget på sikt.
Vi söker dig som
Har lägst gymnasium utbildning inom El/energi programmet eller motsvarande.
ECY-Certifikat
Kunskaper att läsa el-schema/ritningsläsning
Traverskort
B-körkort och tillgång till bil
Som person vill vi att du är praktiskt lagd, intresserad och trivs i produktion/industrimiljö, är ansvarstagande, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga. Ersättning
