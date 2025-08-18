El-Montörer Sökes Till Våra Uppdragsgivare I Ggvv-Regionen
Team Bemanning i Värnamo AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Värnamo Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Värnamo
2025-08-18
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Bemanning i Värnamo AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker flera El-montörer till våra uppdragsgivare i GGVV-regionen.
Om tjänsten:
Du kommer att arbeta med el montering, läsa ritningar och hämta material vilket kräver Truck kort A. Du blir en del av ett positivt team som arbetar i en mycket fräsch miljö. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk och växande bransch.
Om Team Bemanning:
Auktoriserat bemanningsföretag som arbetat i GGVV-området sedan 2005. Vi matchar kandidater med våra uppdragsgivares eftersökta kompetenser och behov.
Vi erbjuder friskvård.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
• Montering av elektriska system och komponenter.
• Läsa ritningar.
• Hämtning av material (A Truck kort)
Kompetenser:
För att vara en passande och framgångsrik kandidat bör du ha följande kompetenser och erfarenheter:
• Elektriker-utbildning eller motsvarande kvalifikationer.
• Erfarenhet som el-montör eller elinstallatör
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och scheman.
• Goda samarbetsegenskaper och förmåga att arbeta självständigt och i team.
• B-körkort och truck kort A är ett krav.
• Meriterande med erfarenhet inom industriell elinstallation eller automation.
Vi söker dig som:
• Är noggrann och strukturerad.
• Kreativ och drivande.
• Glad och positiv attityd.
Ansökan:
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Har du några frågor om rekryterings processen eller andra funderingar kontakta ansvarig rekryterare:
Niklas Atterling
072-300 26 46niklas@teambemanning.se
Välkommen till Team Bemanning - Din partner i karriären! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461895