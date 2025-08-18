El-Montörer Sökes Till Våra Uppdragsgivare I Ggvv-Regionen

Team Bemanning i Värnamo AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Värnamo
2025-08-18


Vi söker flera El-montörer till våra uppdragsgivare i GGVV-regionen.

Om tjänsten:

Du kommer att arbeta med el montering, läsa ritningar och hämta material vilket kräver Truck kort A. Du blir en del av ett positivt team som arbetar i en mycket fräsch miljö. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk och växande bransch.

Om Team Bemanning:

Auktoriserat bemanningsföretag som arbetat i GGVV-området sedan 2005. Vi matchar kandidater med våra uppdragsgivares eftersökta kompetenser och behov.

Vi erbjuder friskvård.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Arbetsuppgifter
• Montering av elektriska system och komponenter.
• Läsa ritningar.
• Hämtning av material (A Truck kort)

Kompetenser:

För att vara en passande och framgångsrik kandidat bör du ha följande kompetenser och erfarenheter:

• Elektriker-utbildning eller motsvarande kvalifikationer.
• Erfarenhet som el-montör eller elinstallatör
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och scheman.
• Goda samarbetsegenskaper och förmåga att arbeta självständigt och i team.
• B-körkort och truck kort A är ett krav.
• Meriterande med erfarenhet inom industriell elinstallation eller automation.

Vi söker dig som:

• Är noggrann och strukturerad.
• Kreativ och drivande.
• Glad och positiv attityd.

Ansökan:

Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Har du några frågor om rekryterings processen eller andra funderingar kontakta ansvarig rekryterare:

Niklas Atterling

072-300 26 46

niklas@teambemanning.se

Välkommen till Team Bemanning - Din partner i karriären!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Bemanning i Värnamo AB (org.nr 559160-4540)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9461895

