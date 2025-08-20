El-montör till tunga fordon hos PLS Truck Bodies
2025-08-20
Arbetsuppgifter
Vill du vara med att skapa påbyggnader och släp till tyngre fordon i världsklass? Till PLS i Rydaholm behöver vi nu utöka personalstyrkan ytterligare och söker därför dig som har intresse, handlag och en god arbetsmoral.
Som el-montör hos PLS arbetar du produktionen tillsammans med övriga i teamet. Deras skåp- och släpbyggnationer är individualiserade till varje kunds beställning, vilket gör att arbetet sällan blir av "rullande band karaktär". Det betyder att du som montör behöver vara uppmärksam och ha förmågan att sätta dig in i vad det är du gör i varje arbetsmoment och ställa om. Även om man arbetar tillsammans så är det viktigt att du kan vara trygg i att utföra arbetsmoment på egen hand samt vågar fråga om det är något du inte förstår eller tror är fel.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och erfarenhet inom fordon och fordonsmekanik! Antingen har du relevant utbildning i bagaget eller har du "mekat" mycket på egen hand och gjort installationer på bilar, tyngre fordon eller andra typer av maskiner/fordon.
Viktigt är att du har förståelse och kunskaper inom mekanik, maskinteknik eller fordonsel. Har du utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom detta är det meriterande. Kunskaper av elfordon värderas högt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att vara lyckosam i rollen behöver du vara initiativrik, engagerad, och orka hålla fokus på skiftande arbetsmoment och ha ett eget driv att få saker gjorda. Du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp och bidrar till att hålla god stämning och energi i gruppen.
Vi anser att problem är till för att lösas och att detta är något vi gör bäst tillsammans!
För rätt person finns möjligheter till utveckling inom företaget.
Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska, så väl muntligt som skriftligt.
Hos PLS hamnar du i team med olika åldrar och med olika erfarenheter. Vi vill gärna finna dig som har en ambition om att stanna och utvecklas tillsammans med oss på PLS lång tid framåt. Vi uppmuntrar kvinnliga sökande till tjänsten!
Vi har idag kollegor från både Ljungby, Växjö, Rydaholm och Värnamo, så samåkningsmöjligheter finns.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning.
Arbetstiderna är förlagda dagtid. Möjlighet till nattskift kan finnas för rätt person framåt, men som ny medarbetare startar du alltid på dagskift för att lära samtliga arbetsmoment och för att ha tillgång till erfaren handledning.
Innan du ansöker är det viktigt att du kollat av så du kan ta dig till och från vår anläggning i Rydaholm. Regionala resmedel finnes, men tyvärr är det inte från alla håll som dessa tider matchar med våra skifttider.
Start: Till hösten 2025. Vi tillämpar löpande urval i våra rekryteringsprocesser, vilket betyder att tjänsten kan komma att tillsättas innan angiven sista ansökningsdag, så välkommen med din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra av dig!
OBS! Intervjuer kan komma att ske under semesterperioden. Om inte så återupptas arbetet under v 31-32.
Har du frågor om tjänsten så kontaktar du Inpeople på 0470-740080
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
