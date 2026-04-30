El-kalkylator till stabilt bolag med stark tillväxt
2026-04-30
Är du analytisk och tekniskt kunnig, och vill arbeta i en roll där du får stort inflytande i projekten?
Vi söker nu en EL-kalkylator till ett stabilt bolag som haft en stadig tillväxt under flera år och fortsätter att växa.
Om rollen
Som EL-kalkylator hos oss arbetar du i projektens tidiga skeden. Din huvudsakliga uppgift är att ta fram precisa kalkyler och tekniska systemlösningar baserat på A-ritningar och ramhandlingar, främst inom totalentreprenader.
Eftersom du ofta arbetar med ofullständiga underlag förväntas du göra kvalificerade antaganden och själv utforma elsystem och tekniska lösningar innan du mängdar och prissätter arbetet.
Du är även en viktig länk i projekteringsskedet, där du bidrar med kalkylperspektiv och påverkar systemval, dimensionering och tekniska lösningar i dialog med projektörer och konsulter för att säkerställa både funktion, kvalitet och lönsamhet.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Ta fram kalkyler och tekniska ellösningar i tidiga skeden
Göra kvalificerade bedömningar och utforma systemdesign vid ofullständiga underlag
Mängda och prissätta egna systemlösningar
Delta i och påverka projektering utifrån kalkylens förutsättningar
Säkerställa kostnadseffektiva lösningar som möter kundens krav
Hantera kontakter med leverantörer och underentreprenörer
Ansvara för hela anbudsprocessen - från förfrågan till färdigt anbud
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, metodisk och affärsmässig. Du förstår att en välgjord kalkyl är fundamentet för ett lyckat projekt och du kan kommunicera dina slutsatser på ett tydligt sätt. Du är en prestigelös lagspelare som tar ansvar och driver ditt arbete framåt.
Krav och meriter
Erfarenhet som kalkylator inom el
God teknisk förståelse och förmåga att dimensionera elsystem
Erfarenhet av Bluebeam, Excel och kalkylprogram (t.ex. Wikells eller Maxikod)
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Bakgrund som elektriker, elingenjör eller projektledare inom el
Vi erbjuder
En roll i ett stabilt bolag med stark tillväxt och framtidsambitioner
Konkurrenskraftig lön
Bonus
6 veckors semester, arbetstidsförkortning och friskvårdsbidrag
Möjlighet till distansarbete
Goda möjligheter till utveckling inom bolaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Göteborg
9885787