El-ingenjör till Ramboll Healthcare
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Örebro
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om rollen
På Ramboll Healthcare skapar vi hållbara, smarta och trygga vårdmiljöer för framtiden. Vi utvecklar sjukhus och vårdcentraler som främjar god vård och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom multidisciplinära team som kombinerar teknik, arkitektur och automatisering skapar vi vårdmiljöer som gör skillnad - på riktigt.
Vår globala organisation gör det möjligt för oss att samla och tillämpa expertis från hela världen i varje projekt. Vi är organiserade i internationella Spearheads och Service Lines som ger oss möjlighet att samarbeta över landsgränser, dela erfarenheter och dra nytta av den samlade expertisen inom koncernen. I Healthcare innebär det att vi kan erbjuda spetskompetens inom planering och design av vårdbyggnader, oavsett var i världen den finns. I Sverige består Ramboll Healthcare av cirka 160 engagerade kollegor, fördelade över flera orter i landet. Tillsammans driver vi några av landets mest betydelsefulla vårdprojekt - och vi växer!
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i din roll som projektör, handläggare eller uppdragsledare, har god kunskap om relevanta regelverk och är van att arbeta i projekt tillsammans med andra discipliner. Erfarenhet av projektering inom vårdbyggnader är meriterande, men inget krav - vi värdesätter framför allt din tekniska kompetens och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi föreställer oss att följande stämmer in på dig:
Du har minst fem års erfarenhet som elingenjör i byggnadsprojekt, exempelvis i rollen som konstruktör, handläggare eller uppdragsledare.
Du har flerårig erfarenhet av elprojektering och en god teknisk förståelse för installationernas funktion i byggnaden som helhet.
Du har erfarenhet från konsultverksamhet och trivs i en rådgivande roll gentemot kund och projektorganisation.
Du har ett intresse för teknikutveckling, innovation och hållbara lösningar.
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Det här gör du hos oss
Du kommer att utgöra en del av vår enhet, Electrical Mid, som arbetar med el-tekniska lösningar i vårdmiljöer. Vi är 18 kollegor, fördelat på olika orter; Eskilstuna, Stockholm, Nyköping, Örebro och Karlstad - men har ett nära samarbeta kontoren i mellan för att säkerställa att vi drar njuta av bredden av kompetenser som finns inom vår enhet. Att bygga sjukhus är både komplext och tekniskt krävande - och det är just det som gör det så stimulerande för oss som gillar utmaningar och brinner för att hitta smarta lösningar. Det kan handla om allt från kraft och belysning till kommunikationslösningar och reservkraft i avancerade vårdmiljöer - där driftsäkerhet och patientsäkerhet alltid står i centrum.
Beroende på din erfarenhet och ambitioner kan rollen innebära ansvar som konstruktör, handläggare eller uppdragsledare. Du är en viktig del i projektens alla skeden - från idé och projektering till färdig lösning - och fungerar som ett tekniskt stöd både internt och gentemot kund.
Du kommer bland annat att:
Leda eltekniska uppdrag i komplexa vårdmiljöer.
Driva och kvalitetssäkra leveransen av elprojekteringen.
Säkerställa att elinstallationer uppfyller både funktionella krav och säkerhetsstandarder.
Vara ett stöd och rådgivare åt våra beställare vid beslut i komplexa tekniska frågor.
Fungera som mentor för mindre erfarna medarbetare och främja kompetensutveckling.
Samarbete med kollegor både nationellt och internationellt.
Därför ska du välja Ramboll Healthcare
Du får arbeta med komplexa, samhällsnyttiga projekt som gör verklig skillnad.
Du ingår i ett nätverk av experter med hög kompetens.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Flexibla arbetsformer, balans mellan arbete och fritid, samt stort fokus på hållbarhet.
Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Sverige.
Du jobbar i multidisciplinära team där samarbete och tvärfunktionella lösningar står i centrum.
Intresserad? Ansök snabbt och enkelt!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som vill vara med och forma framtidens vårdmiljöer. Skicka oss din ansökan - så ser vi fram emot att inleda en dialog om du har den profil vi söker.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Håkan Pantzer, via e-post Hakan.Pantzar@ramboll.se
eller telefon, +46 70 336 42 21.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556133-0506)
Slottsgatan 8A (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
