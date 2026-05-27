El-ingenjör - bli en del av vårt Healthcare-team i Gävle!
2026-05-27
Om rollen
På Ramboll Healthcare arbetar vi i multidisciplinära team för att skapa sjukhus och vårdcentraler som främjar god vård och bidrar till hållbar samhällsutveckling. Som el-ingenjör hos oss kombinerar du lokal förankring med gränslösa möjligheter: du arbetar nära kunder på hemmaplan, samtidigt som du samarbetar med experter över hela Sverige och Norden. Är du redo att forma framtidens vårdmiljöer med oss?
Vi söker dig
Du har erfarenhet och teknisk kompetens inom el, elkraft eller liknande.
Du har erfarenhet av el-projektering och konsultrollen.
Du har relevant utbildning inom elteknik eller liknande.
Du har en god samarbetsförmåga och vill dela med dig av dina erfarenheter och utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Erfarenhet av vårdprojekt är inget krav. Om du ser detta som en spännande möjlighet att bredda din kompetens, då hör vi gärna från dig!
Det här gör du hos oss
Du blir en del av vår enhet i Gävle - ett starkt lokalt team med en härlig mix av erfarna medarbetare och nyfikna talanger. Samtidigt verkar vi i en större kontext, med kollegor över hela Sverige och globalt - vilket ger dig en svårslagen miljö för utveckling.
Vi är nyfikna på att veta mer om dig och vad du söker i din nästa roll. Du kan till exempel:
Leda projekt och uppdrag som uppdragsledare.
Ansvara för tekniska lösningar som teknikansvarig.
Delta i projektering och utveckling som projektör.
Bidra till digitala arbetssätt och metodutveckling.
Samarbeta med kollegor lokalt, nationellt och internationellt.
Därför ska du välja Ramboll Healthcare
Du får arbeta med komplexa, samhällsnyttiga projekt som gör verklig skillnad.
Du ingår i en välfungerande enhet med god sammanhållning och gedigen erfarenhet.
Du kan få stöd och inspiration från ett nätverk av experter med hög kompetens.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Flexibla arbetsformer, balans mellan arbete och fritid, samt stort fokus på hållbarhet.
Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Sverige.
Du jobbar i multidisciplinära team där samarbete och tvärfunktionella lösningar står i centrum.
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 - men vi screenar löpande ansökningar och är redo att agera snabbt om du har den profil vi söker.
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
