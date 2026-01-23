El- och kablagemontörer till norra Stockholm!
2026-01-23
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används bl.a. inom gruvindustrin och transport. Det är ett välmående företag och en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar.
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Nu söker vi flera montörer till DeltaNordic!
DeltaNordic erbjuder
• Ett utvecklande arbete inom avancerad elteknik
• Kollegor och chefer med hög kompetens och stark gemenskap
Stort eget ansvar för kvalitet och effektivitet i arbetet

Publiceringsdatum
2026-01-23

Om tjänsten
Arbetet innebär produktion och montage av kablage och komponenter i apparatskåp. Anställningen inleds med en god introduktion med stöd från mentor och kollegor. Du kommer få stora möjligheter att utbildas i nya komponenter och produkter inom el.
MTX erbjuder
• En arbetsgivare som möter dig med respekt och engagemang
• Marknadsmässig lön och ersättningar enligt kollektivavtal
• Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
MTX har samarbetat löpande med DeltaNordic under de senaste 9 åren för att hitta så bra förutsättningar som möjligt för våra anställda och för kunden. Vi har många framgångsrika rekryteringar i ryggen och MTX:are hos DeltaNordic har gett oss bl.a. dessa omdömen
"Ni är ett fantastiskt bemannings/rekryteringsföretag! Jag skulle lätt rekommendera er till den som söker jobb"
"Jag gillar MTX för den trygga känslan det ger i varje steg. Den tydliga och öppna kommunikationen gör att jag alltid känner mig sedd, hörd och i goda händer"

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen. Har du arbetat som elmontör, automationstekniker eller elektriker är det starkt meriterande. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, bra ordningssinne och förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas i tjänsten. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, krävs också då samarbete med kollegor är en viktig del av tjänsten. Övrig information
Placering: DeltaNordics lokaler i Kungsängen
Start: Omgående och löpande starter under 2026
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
DeltaNordic sitter i fina lokaler i Kungsängen. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar. Behovet är på lång sikt, och tjänsten är en hyrrekrytering där planen är att du erbjuds anställning hos DeltaNordic efter en tids inhyrning.

Så ansöker du
Skicka din ansökan direkt då urvalet sker löpande!
DeltaNordic har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är DeltaNordics önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan anställning.
Kontakt/frågor om tjänsten: joel.funk@mtxrekrytering.se

Ersättning
