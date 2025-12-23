El och Energilärare Praktiska gymnasiet Täby
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
El och energilärare till årskurs 1 till Praktiska gymnasiet
Täby 70-80 %
Om jobbet
Om tjänsten
Vi söker en engagerad lärare till vårt El- och energiprogram, på inriktningarna
nätverkstekniker samt elinstallationstekniker. Tjänsten är på 70- 80% men går att diskutera och
omfattar både praktisk samt teoretisk undervisning. I tjänsten ingår också mentorskap inom programmet.
Som lärare på programmet kommer du att undervisa i flera kurser inom programmet samt ansvar för APL.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet inom elteknik och en bred förståelse för branschen.
Har lärarlegitimation med behörighet inom el- och energiprogrammet, eller är en
erfaren elektriker med intresse av att bli yrkeslärare (vi kan hjälpa dig att komplettera
pedagogisk utbildning).
Är pedagogisk, strukturerad och har en vilja att inspirera och engagera elever.
Gillar att arbeta i team och samarbeta med kollegor, elever och branschföretag.
Som yrkeslärare hos oss kommer du att:
Undervisa och handleda elever i både praktiska och teoretiska kurser inom el och
energi.
En viktig del av uppdraget är APL-ansvar, vilket innebär att följa upp elevernas praktik,
etablera nya APL-platser och säkerställa kvaliteten på befintliga samarbeten i branschen.
Eleverna på praktiska Gymnasiet Täby är lärlingar vilket innebär att 50% av utbildningen sker
ute på praktikplats ( APL) och 50% av undervisningen sker på skolan. Så ansöker du
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande.
Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta
rektor Jenny Nilsson på 0766772601 eller via mail Jenny.nilsson@praktiska.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett deltidsjobb.
