El & Instrumenttekniker till Kemira Kemi i Helsingborg
Kemira är en global ledare inom hållbar kemi för vattenintensiva industrier. I mer än 100 år har vår kemi främjat mänskliga framsteg och livskvalitet. Vi kallar det; Chemistry with a purpose Better every day. På Kemira främjar vi samarbete och inkluderande arbetskultur som ger våra anställda möjlighet att växa och göra skillnad.
På Kemira i Helsingborg finns tre produktionsenheter. Water Line tillverkar koagulanter för vattenrening, kaliumsulfat för gödningsmedel samt saltsyra och kalciumklorid. Sulphur Line tillverkar bland annat el, fjärrvärme, svavelsyra och svaveldioxid för pappers- och massaindustrin samt AKD-lim för kartongindustrin och Bleaching Line som har produktion av väteperoxid för massaindustrin samt för desinfektion. Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi söker nu en el- och instrumenttekniker för tillsvidareanställning till Water Line. Som el- och instrumenttekniker rapporterar du till UH-chef och arbetar självständigt med förebyggande och avhjälpande underhåll, avancerad felsökning, kontakt med leverantörer och vägleder även extern personal inom ditt ansvarsområde. Vi är i en expansiv fas med många projekt och du kommer ha en viktig roll vid val av teknik och design.
Vad du kan förvänta dig:
* Ett arbete där du får arbeta i ett stabilt företag som satsar på sina medarbetare, du arbetar med ett varumärke som står för kvalitet.
* Arbeta i ett engagerat och kompetent team med utvecklande, omväxlande och intressanta arbetsuppgifter
* Möjlighet att utvecklas med rollen och växa inom företaget
* En konkurrenskraftig lön och bra förmåner
* Engagerade och kunniga kollegor
Vad vi vill att du bidrar med:
* Relevant utbildning inom el- och instrumentarbete samt erfarenhet av industri
* Några års erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhållsarbete och felsökning
* Du är en lagspelare som är van vid att jobba med flera discipliner
* Du har ett allmänt gott omdöme och säkerhetstänkande, ordningssinne och initiativförmåga
* Det är även meriterande om du har kunskaper i SAP:s underhållsmodul
Av säkerhetsskäl så krävs det att du talar och skriver svenska flytande, eftersom koncernspråket är engelska så krävs även goda kunskaper i engelska. Arbetstiden är förlagd till dagtid med beredskap var 5-6 vecka.
Vår verksamheten är starkt målorienterad där säkerhet är vår högsta prioritet, med fokus på kvalitets- och produktion i kombination med de mjukare frågor rörande trivsel och välbefinnande. Då arbetet till stor del sker i arbetsgrupper är det av vikt för tjänsten att man tar ansvar för både sin egen och sin arbetsgrupps utveckling, att man hjälps åt att fördela resurser och kompetens med en genomgående trevlig och respektfull attityd i en verksamhet där förutsättningar snabbt kan förändras
Kemira tillämpar bakgrundskontroll inför anställningen. Eftersom Kemira har nolltolerans gällande drogpåverkan på arbetstid så är alkohol och drogtestning innan anställning obligatoriskt och det förekommer även slumpmässiga tester under anställningen.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Kemira med Jefferson Wells, en del av Manpowergroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-203863 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-05. Ansökan sker via jeffersonwells.se. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.pga GDPR.
Upplysningar
Facklig information lämnas av Ledarna/Patrik Eriksson 042-17 16 60, Akademikerna/Christoffer Ödman 042 17 11 86, Unionen/Ingvar Günther 042-17 16 97 samt IF Metall/Kenth Hultin, 042-17 11 11.
Mer om Kemira
Kemira är en global ledare inom hållbara kemiska lösningar för vattenintensiva industrier. Vi levererar skräddarsydda produkter och tjänster för att förbättra produktkvaliteten, processerna och resurseffektiviteten för vårt mångsidiga utbud av kunder. Vårt fokus ligger på vattenrening, samt på fiber och förnybara lösningar - vilket möjliggör hållbarhetsomställning för våra kunder. År 2024 rapporterade Kemira en årlig omsättning på 2,9 miljarder euro med ett globalt team på cirka 4 700 kollegor. Kemira är noterat på Nasdaq Helsinki www.kemira.com Ersättning
