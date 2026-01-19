Ektorpsskolan söker lärare i trä- och metallslöjd samt teknik
2026-01-19
Vill du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en skola för alla? Nu söker vi en lärare i trä- och metallslöjd samt teknik till Ektorpsskolans anpassade grundskola!
Vilka är vi?
Ektorpsskolan är en skola för alla och hos oss möts alla oavsett behov och förutsättningar. Här går ca 300 elever i grundskolan och ca 50 elever i den anpassade grundskolan i årkurserna 7-9. Hos oss arbetar ungefär 70 medarbetare till hösten i en teamorganisation med tydliga uppdrag. Vår vision är att alla elever och all vår personal ska känna lust och glädje stor på Ektorpsskolan. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus, där ungdomar och vuxna möter varandra med respekt. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
Vi söker dig som vill vara med i vårt arbete för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Nu i vår söker vi dig som kan komplettera vår verksamhet med din specifika kompetens i trä- och metallslöjd samt teknik. I tjänsten ingår undervisning i den anpassade grundskolans ämnen slöjd och teknik men även undervisning i grundskolans ämne slöjd.
Du kommer vara en del av ett arbetslag i den anpassade grundskolan och i ett ämneslag tillsammans med andra slöjdlärare samt vara mentor i en klass tillsammans med minst en kollega.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig lärare i trä- och metallslöjd samt teknik.
Du är engagerad i ditt arbete och verkar för att skapa en optimal skolmiljö där elever ges stimulans till inlärning och utveckling. Du är van att hantera olika digitala verktyg och använder det som en del av ditt dagliga pedagogiska arbete.
Du har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt samt förmågan att skapa goda relationer via ditt mentorsuppdrag med elever, föräldrar och medarbetare då vi arbetar nära med hemmet. I ditt möte med individer och grupper har du ett salutogent förhållningssätt och utgår först och främst från de styrkor som du ser.
Du är en del av ett arbetslag och ämneslag samt mentor i en klass tillsammans med minst en kollega. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning. I uppdraget ingår även dokumentation av elevens kunskapsprogression.
Som mentor följer du dina mentorselevers kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet. Du är engagerad i ditt arbete och verkar för att skapa en optimal skolmiljö där elever ges stimulans till inlärning och utveckling.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 20 april, eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 februari, urval och intervjuer kan komma äga rum löpande
Kontakt: Rektor Pia Lindgren, 011-15 30 71, pia.lindgren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
