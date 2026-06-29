Eksjö tingsrätt söker serviceinriktad lokalvårdare
Sveriges Domstolar / Städarjobb / Eksjö Visa alla städarjobb i Eksjö
2026-06-29
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Eksjö tingsrätt
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Om Eksjö tingsrätt
Eksjö tingsrätt är en öppen och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är idag omkring 25 anställda och tingsrätten har en målenhet och en administrativ enhet. Arbetsplatsen präglas av nära samarbete mellan medarbetarna.
Vi hanterar omkring 2 500 mål och ärenden per år. Till tingsrätten är drygt 45 nämndemän knutna. Tingsrättens domsaga utgörs av Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Aneby och Tranås kommuner.
Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för att vår inre miljö hålls ren, fräsch och trivsam. I uppdraget ingår städning av tingsrättens kontorslokaler, köks- och fikautrymmen, toaletter, förhandlingssalar, allmänna utrymmen m.m.
Dina arbetsuppgifter innebär att självständigt planera och genomföra daglig städning, avtorkning och soptömning samt i övrigt visa omsorg om tingsrättens inre miljö. Du kommer också att tillsammans med chefsadministratören och ordningsvakt planera och förbereda för ev. storstädning (t.ex. större fönsterputsning och golvvård). I arbetsuppgifterna inom den administrativa enheten ingår även att ta emot besökare, påfyllning av material och visst annat inre underhåll. Även andra arbetsuppgifter inom service kan förekomma.
Arbetet är fritt och rörligt med stort ansvar och omfattar många kontakter med medarbetare och andra aktörer på tingsrätten, liksom allmänheten. Arbetet kräver stor respekt för domstolens funktion och verksamhet och ett högt säkerhetsmedvetande. Välfungerande och fräscha lokaler är en förutsättning för tingsrättens verksamhet. Tillsammans med tingsrättens övriga medarbetare kommer du att verka för att tingsrätten håller hög servicenivå och kan utföra sin samhällsviktiga funktion på ett bra sätt.
Utifrån verksamhetens behov är arbetstiderna fasta, sex timmar per arbetsdag, kl. 06.30-13.00, inklusive trettio minuters rast. Tjänsten kommer att inledas med en provanställning.
Kvalifikationer
Du behöver ha gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning. Du är serviceinriktad, flexibel, lösningsorienterad och smidig i relation till andra. Som person ska du också vara noggrann och effektiv. Du är inte rädd för att hugga i eller för att ta eget ansvar i ditt arbete. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka och rörlighet. Du är initiativtagande, praktiskt lagd och ser till att saker blir gjorda.
Du har god förmåga att själv planera ditt arbete och ditt ansvarsområde för att resultatet ska bli det bästa! Arbetet kräver att du är flexibel och har lätt för och trivs med att ställa om. Du är också en god kollega som gärna ser dig själv som en resurs även för andras arbetsområden om situationen kräver detta. Du sätter stort värde i att leverera ett gott resultat i ditt arbete och vill vara en aktiv del i tingsrättens verksamhet.
För att klara av arbetet krävs kunskaper i svenska och en i övrigt god kommunikativ förmåga för att kunna kommunicera med kollegor och besökare vid tingsrätten. Eftersom du kommer att arbeta i en mindre organisation där lokalresurserna har en mycket viktig funktion för verksamheten behöver du också ha en mycket god samarbetsförmåga.
Eftersom den tjänsten förutsätter att du snabbt kommer in i arbetsuppgifterna, och gott samarbete, kommer avgörande vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Vi kommer eventuellt att arbeta med löpande urval och intervjuer så du är välkommen med din ansökan redan idag!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK 2026/58". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Sofieholmsgatan 7 (visa karta
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575 33 EKSJÖ Arbetsplats
Eksjö tingsrätt Kontakt
Chefsadministratör
Sofie Svensson sofie.svensson@dom.se 0381-38420 Jobbnummer
9982784