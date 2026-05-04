Eksjö tingsrätt söker domstolshandläggare
2026-05-04
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag är viktig? Då är rollen som domstolshandläggare vid Eksjö tingsrätt rätt för dig.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Eksjö tingsrätt är en öppen och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är idag drygt 25 anställda och tingsrätten har en målenhet och en administrativ enhet. Arbetsplatsen präglas av nära samarbete mellan medarbetarna.
Vi hanterar drygt 2 500 mål och ärenden per år. Till tingsrätten är drygt 45 nämndemän knutna. Tingsrättens domsaga utgörs av Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Aneby och Tranås kommuner.
Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu söker vi nu en domstolshandläggare som ska tjänstgöra i första hand på tingsrättens målavdelning.
Som domstolshandläggare erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en samhällsviktig verksamhet. Du ingår tillsammans med dina kollegor i ett team som bereder mål och ärenden. Du kommer att ansvara för att sköta den administrativa handläggningen i samtliga typer av mål som tingsrätten hanterar, från det att de kommer in fram tills de är avgjorda och avgörandena har vunnit laga kraft. I rollen som domstolshandläggare hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt, ofta görs detta i ett högt tempo på grund av de tidsfrister som finns. Dagligen kommer du att hantera olika arbetsuppgifter, bland annat:
* Ta emot och registrera handlingar
• Kontakta advokater och biträden med förfrågningar om uppdrag
• Planera och boka rättegångar och kalla till förhandlingar
• Sköta skriftväxling
* Bevaka tidsfrister
* Expediera domar och beslut
* Ha dagliga kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
Du kommer att samarbeta med domstolshandläggare, domare, notarier, beredningschefen och övrig personal på domstolen. Tillsammans med dem kommer du att verka för att målen och ärendena avgörs på ett snabbt och rättssäkert sätt med hög kvalitet.Kvalifikationer
* Slutförd och godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis
* Hög IT-mognad och mycket goda kunskaper i Microsoft Office
* Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Om dig
* Du är ansvarstagande, engagerad, noggrann och effektiv
* Du arbetar mycket väl i grupp där du verkar för ett gott samarbete och skapar goda relationer med övriga kollegor
* Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete
* Arbetet kräver att du är flexibel och har lätt för att ställa om
* Du har en förmåga att se helheten och prioritera utifrån verksamhetens mål samt kan arbeta på ett konstruktivt sätt under perioder med hög arbetsbelastning
* Du har en god förmåga att löpande ta till dig förändringar i olika IT-system och arbetssätt
* För att trivas hos oss behöver du kunna hantera olika uppgifter, människor och situationer och ha förmåga att analysera och lösa problem
* För att lyckas med arbetet behöver du ha en god förmåga att hantera stress och samtidigt vara noggrann och trivas med variation i arbetet.
* Vi ser även att du har en utpräglad känsla för kommunikation, service och kvalitet
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som ligger till grund för domstolarnas verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Eftersom tjänsten förutsätter att du snabbt kommer in i nya arbetsuppgifter, och en mycket god samarbetsförmåga, kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi kommer eventuellt att arbeta med löpande urval och intervjuer så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningen inleds med en provanställning (sex månader).
Praktisk Information
Sista ansökningsdag är den 27 maj 2026.
Gör en digital ansökan.
Bifoga följande:
• ett personligt brev där du beskriver varför du söker anställningen som domstolshandläggare hos oss.
• CV
• underlag som styrker att du fullgjort gymnasiet och eventuellt eftergymnasial utbildning (slutbetyg eller examensbevis) eller annan dokumentation som styrker examen.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK 2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Sofieholmsgatan 7
)
575 33 EKSJÖ Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Eksjö tingsrätt Kontakt
Lagman
Anna Sjöman anna.sjoman@dom.se 0381-38411 Jobbnummer
9890485