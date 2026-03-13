Ekonomistudenter - Se hit! Vår kund söker en ekonomiassitent till Umeå
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Umeå Visa alla ekonomiassistentjobb i Umeå
2026-03-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du få praktisk erfarenhet inom finans och hållbarhet? Som ekonomiassistent på vår samarbetspartner arbetar du med leasingportföljer, kundkontakt och analyser i ett dynamiskt team - och bidrar direkt till värde och cirkulär ekonomi. Låter detta intressant? Ansök redan idag, då vi arbetar med löpande urval! Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vår samarbetspartner är en etablerad finansieringspartner som hjälper företag att växa genom smart finansiering av affärskritiska tillgångar inom bland annat sjukvård, IT, bygg, transport och grön teknik. Genom att finansiera utrustning och investeringar möjliggör vi innovation, tillväxt och mer hållbara affärsmodeller.
Inom avdelningen Asset Management arbetar de med att skapa värde ur deras tillgångar genom analys, livscykelhantering och cirkulär ekonomi. Som studentmedarbetare får du arbeta nära leasingportfölj, analysera affärsalternativ och vara delaktig i hur avtal avslutas och utvecklas, inklusive hantering och eventuell återförsäljning av utrustning.
Du blir en del av ett nordiskt Asset Management-team och samarbetar med kollegor inom Sales, Operations och Risk samt med kunder, leverantörer och externa partners. På Umeåkontoret möts du av ett engagerat team, en inkluderande arbetsmiljö och en dedikerad handledare som hjälper dig att komma in i rollen.
Du erbjuds:
Ett meriterande jobb som ger dig värdefull erfarenhet inom finans
Möjlighet att utvecklas vidare inom området
Stöttning från en engagerad konsultchef under hela uppdragetDina arbetsuppgifter
Arbeta med avtalsslut, inklusive analys, kundkontakt, förhandlingar och förberedelse av dokumentation
Hantera utköp och förlängningar av avtal
Stötta vid återtag av begagnad utrustning vid avtalsslut och konkurser
Uppdatera och kvalitetssäkra information i interna portföljsystem
Bidra med rapporter, uppföljningar och analyser i exempelvis Excel eller Tableau
Vi söker dig som
Studerar på högskola eller universitet inom ekonomi, teknik, industriell ekonomi eller liknande och vill utvecklas inom finans och leasing
Kommunicerar väl i svenska och engelska i tal och skrift, dp både språken förekommer i arbetet
Du är målmedveten, strukturerad och levererar alltid i tid
Du har ett analytiskt sinne och tycker om att arbeta med data, rapporter och olika analysverktyg
Det är meriterande om du har:
Har tidigare erfarenhet inom en liknande tjänst, eller från bank/finans/leasing
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YSMW9B". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Jobbnummer
9797026