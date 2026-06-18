Ekonomistudent till tandvårdskedja sommaruppdrag med start omgående!
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och serviceinriktad student som vill skaffa dig värdefull erfarenhet inom ekonomi? Här väntar ett givande sommaruppdrag som blir värdefullt att sätta på CV:t!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en ekonomistudent till en etablerad tandvårdskedja för ett sommaruppdrag med omgående start. Du blir en del av ekonomiavdelningen och får möjlighet att stötta teamet med löpande administrativa och ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Rollen passar dig som vill omsätta dina studier i praktiken och utvecklas i en professionell och engagerad arbetsmiljö. Arbetet bedrivs på kontoret i Stockholm.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering av leverantörsreskontra
Registrering och hantering av inkommande post
Kontakt med leverantörer via telefon och e-post
Rensning och uppdatering av kund- och leverantörsregister i Excel
Enklare bankavstämningar
Dina egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant, har lätt för att samarbeta och tycker om att ge god service. Du tar gärna egna initiativ och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Kvalifikationer:
Pågående eftergymnasiala studier inom ekonomi
Erfarenhet av att arbeta i Fortnox
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 1,5 månad. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35902 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9971231