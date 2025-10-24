Ekonomistudent till långsiktigt uppdrag i Halmstad
Ekonomiassistentjobb / Halmstad
2025-10-24
Studerar du ekonomi och vill få praktisk erfarenhet på ett internationellt företag? Som ekonomiassistent får du värdefull inblick i hur en ekonomiavdelning arbetar - perfekt för dig som vill bygga en framtida karriär inom ekonomi.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta några dagar i månaden hos vår kund i Halmstad. Under semesterperioden kommer du att arbeta heltid i cirka sju veckor. Teamet består av fem personer på ekonomiavdelningen, där du får möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och lära dig mer om ekonomiprocesser i en internationell verksamhet.
I din roll kan huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ekonomiadministration
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Fakturahantering
• Kundkontakt
• Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning
Om dig
Vi söker dig som studerar ekonomi och har minst två år kvar av dina studier. Du har god datorvana, särskilt i Excel. Som person är du noggrann, tålmodig och har ett siffersinne. Ditt sinne för detaljer i kombination med god samarbetsförmåga gör att du kommer att trivas i rollen. Är du dessutom serviceinriktad, prestigelös och relationsbyggande, kommer du snabbt att bli en uppskattad del av teamet.
Eftersom företaget verkar internationellt är det viktigt att du trivs i en miljö där du kommunicerar på både svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Viktigt för tjänsten:
• Att du studerar ekonomi på eftergymnasial nivå med minst två år kvar av studierna
• Att du är flytande i tal och skrift på både svenska och engelska
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som ekonomiassistent är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse. Som konsult får du en anställning i Adecco Student AB. Vi erbjuder extrajobb för dig som är studerande. Du får ett ramavtal i Adecco Student AB. Timlönen är alltid minst enligt de avtal som gäller på arbetsmarknaden. Semesterersättning tillkommer och betalas ut i samband med lönen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Lisa Åberg via lisa.aberg@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan!
