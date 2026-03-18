Ekonomistudent på 50% till Stockholm city
2026-03-18
Om uppdraget
Vi söker en ekonomistudent på 50% till ett kundföretag i Stockholm city. I rollen kommer du att få praktisk erfarenhet av löpande ekonomiadministration och vara ett stöd för ekonomi- och HR-teamet. Tjänsten passar dig som studerar ekonomi och vill kombinera studier med relevant arbetslivserfarenhet. Arbetstiden är halvtid med viss flexibilitet och möjlighet till delvis distansarbete efter överenskommelse.
Huvudsakliga ansvarsområden
Assistera vid löpande bokföring och registrera verifikationer i ekonomisystem.
Hjälpa till med fakturahantering, leverantörsreskontra och kundreskontra samt uppföljning av betalningar.
Förbereda underlag för löneadministration, registrera frånvaro och assistera vid kommunikation med löneleverantör vid behov.
Deltaga i månadsavstämningar och upprätta underlag för rapportering av kostnader.
Stödja vid bokslutsarbete och upprätta underlag för moms- och skatterapportering.
Dokumentera och föreslå förbättringar av arbetsrutiner för att öka kvalitet och effektivitet.
Ge administrativt stöd till HR vid onboarding och hantering av personalrelaterade register.
Vem är du?
Du studerar ekonomi på högskolenivå och vill tillägna dig praktisk erfarenhet inom ekonomiadministration. Du är noggrann, strukturerad och trivs med administrativa uppgifter i ett team. Rollen kräver god servicekänsla och ansvarstagande i kontakten med kollegor och externa leverantörer.
Vi ser att du dessutom har:
• Pågående studier inom ekonomi eller motsvarande.
• Grundläggande kunskaper i bokföring och fakturahantering eller motsvarande praktik/erfarenhet.
• God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem är meriterande (t.ex. Fortnox, Visma) samt vana av Office-paketet.
• Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och prioritera vid perioder med hög arbetsbelastning.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift.
• Diskretion och förmåga att hantera konfidentiell information på ett professionellt sätt.
Vad erbjuds
En lärorik och utvecklande roll där du får konkret erfarenhet av ekonomiadministration i en engagerad arbetsmiljö. Flexibla arbetstider som kan anpassas efter studier samt möjlighet till delvis distansarbete. Tjänsten är på 50% och anställning sker via vår kund.
Ansökan och kontakt
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407980-1899987".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM
