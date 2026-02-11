Ekonomistrateg finans till Koncernekonomi och finans
2026-02-11
Är du driven, analytisk med ekonomi- och finanskunskap som brinner för att skapa tydliga strukturer och driva processer framåt? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Din arbetsplats
Enheten Koncernekonomi och finans tillhör Region Värmlands Planerings- och ekonomiavdelning, avdelningen har totalt cirka 100 medarbetare.
Enhetens uppdrag är att utveckla och leda regionens processer inom finansförvaltning, investeringar, sjukvårdsregional samverkan, uppföljning genom årsredovisning och delårsrapport. Vi ansvarar även för normering av redovisningsfrågor, ekonomistyrningsfrågor i större projekt, KPP (Kostnad Per Patient - analys av hälso- och sjukvårdsdata) och mycket annat. Vårt arbete riktar sig både till den politiska organisationen och till förvaltningen, och syftar till att skapa goda förutsättningar för en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Koncernekonomi och finans är en liten enhet där vi arbetar nära varandra och därför är det viktigt att vi trivs tillsammans och strävar efter ständig utveckling. Eftersom varje medarbetare har unika arbetsuppgifter krävs att var och en tar stort ansvar för sitt uppdrag och sin roll i organisationen, och samtidigt är beredd på att vara delaktig i enhetens gemensamma arbetsuppgifter och att hjälpa sina kollegor. I många frågor samarbetar vi med andra funktioner inom både ekonomi och andra kompetensområden, och vi står ofta för det normerande perspektivet i arbetsgrupper och utvecklingsarbeten.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Hos oss på Planerings- och ekonomiavdelningen får du möjlighet att kombinera ditt strategiska tänkande med operativt ansvar, där du arbetar nära dina kollegor för att forma och effektivisera regionens ekonomiska processer.
Fokus för den aktuella tjänsten är inriktning mot finansiella frågor så som cash management, skuldförvaltning, utveckla och samordna regionens investeringsprocess, men även bidra i frågor kopplat till bolagsstyrning, och regionens övergripande uppföljningsprocess.
Du kommer även att bli involverad i andra av enhetens arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta både individuellt och tillsammans med andra enheter, stödfunktioner och även kärnverksamheterna i regionen.
I din roll hos oss får du en självständig och varierande tjänst. Du kommer att ha möjlighet att påverka och utveckla Region Värmlands arbete inom det finansiella området.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarade erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna med inriktning mot finans. Du behöver ha några års erfarenhet, gärna i en större komplex organisation. Du har erfarenhet att utveckla och driva processer framåt. Det är meriterande om du har erfarenhet av cash management, skuldförvaltning och bolagsstyrning.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har mycket god förmåga att samarbeta.
Tjänsten kräver en hög grad av självständighet och initiativtagande, samtidigt som det är viktigt att du trivs med att samarbeta med flera olika personer och grupper. Du behöver även ha god förmåga att se både helhet och detaljer, en numerisk analytisk förmåga, samt vara kommunikativ med förmågan att på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap till andra.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
