Ekonomistäd söker lokalvårdare med B-körkort
2025-08-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekonomistäd i Göteborg AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Platsbeskrivning:
Ekonomistäd erbjuder total städservice och fastighetsskötsel inriktad mot företag och privatpersoner. Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väletablerade företag. Ekonomistäd grundades 1990 i Jönköping och växer kraftigt. Vi har kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001.

Dina arbetsuppgifter
Vi ser att du har erfarenhet av lokalvård så som hemstädning, kontorsstädning, trappstädning, flyttstädning. Vi ser även att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder.
Arbetsuppgifterna är varierande. Under en arbetsdag åker du runt till kunder enligt schema och sköter hand om städningen. Därför är körkort ett krav för denna tjänst.
Om Dig:
Vi ser att du har erfarenhet inom lokalvård så som kontorsstädning, hemstädning, byggstädning, flyttstädning osv. och att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder. Som person är du positiv, kommunikativ, noggrann och samarbetsvillig. Vi vill att du har blick för helhet och sammanhang. Vid anställning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast
OBS! För denna tjänsten är B-körkort ett krav
Kompetens: Kontorsstädning, Hemstädning, Flyttstädning, Trappstädning
OBS! Endast skriftliga ansökningar till: jobb.gbg@ekonomistad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: jobb.gbg@ekonomistad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomistäd i Göteborg AB
Övre Husargatan 21 (visa karta
413 14 GÖTEBORG Körkort
