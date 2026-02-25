Ekonomisamordnare till Institutionen för kemi och molekylärbiologi
2026-02-25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, bioinformatik, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.
Institutionen är belägen i Natrium på Medicinareberget i Göteborg och har cirka 200 medarbetare, varav omkring 30 arbetar inom verksamhetsstödet. Vi verkar i en akademisk miljö där självständighet och vetenskaplig frihet kombineras med det ansvar och de krav som följer av att vara en statlig myndighet.
Ekonomiteamet består av sju kvalificerade medarbetare och har en central roll i institutionens styrning och utveckling. Vår forskningsverksamhet är till stor del externfinansierad, vilket ställer höga krav på professionellt stöd inom budgetering, uppföljning och projektstyrning i nära samverkan med forskare och projektledare. Institutionen är dessutom värdenhet för flera forskningsinfrastrukturer, vilket innebär ytterligare komplexitet i form av användaravgifter, uppdragsverksamhet och särskilda redovisningskrav.
Ekonomisamordnaren har en nyckelroll i denna struktur - med ansvar för att säkerställa kvalitet, struktur och långsiktig hållbarhet i institutionens ekonomiarbete.
Inför en planerad pensionsavgång vill vi nu rekrytera en ekonomisamordnare som under en övergångsperiod arbetar parallellt med nuvarande befattningshavare. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar, bidra till utveckling och vara en aktiv part i att vidareutveckla en professionell och framåtblickande ekonomifunktion.
Arbetsuppgifter
Som ekonomisamordnare är du central i institutionens ekonomiarbete och ansvarar för att driva, koordinera och utveckla ekonomiprocesserna i nära samverkan med både ledning och kollegor. Rollen omfattar både operativa uppgifter och strategiskt utvecklingsarbete, där du fungerar som ett viktigt stöd för både ekonomigruppen och institutionens chefer.
I rollen ingår bland annat att:
• Ha det samlade operativa ansvaret för institutionens ekonomiska redovisning, budget, prognoser och strategiska uppföljning, inklusive regelbunden dialog och rapportering till prefekt och ledningsgrupp.
• Förbereda underlag, samt medverka i institutionens ekonomiska dialoger och redovisningar gentemot fakultet och centrala funktioner vid Göteborgs universitet.
• Utgöra kvalificerad rådgivare till prefekt och ledningsgrupp i strategiska ekonomifrågor, samt bidra med analyser och beslutsunderlag.
• Bistå administrativ chef/prefekt med arbetsledning och arbetsfördelning för ekonomigruppen samt hålla regelbundna möten och upprätthålla god intern kommunikation inom gruppen.
• Agera stöd och rådgivare till ekonomer och ekonomiadministratörer i operativa ekonomifrågor samt säkerställa enhetliga arbetssätt och hög kvalitet i leveranser.
• Ansvara för ekonomisk uppföljning av olika typer av verksamhet såsom grundutbildning, externfinanseriade bidragsprojekt och forskningsinfrastrukturer, samt löpande ekonomifrågor, inklusive direktkontakt med verksamheten internt och med externa finansiärer.
• Ha övergripande ansvar för institutionens ekonomiska rutiner och interna kontroll inklusive inköpsrutiner, uppföljning av regelefterlevnad samt koordinera arbetet med anläggningsregistret.
• Driva kompetensutveckling inom ekonomigruppen och bidra till intern utbildning av lärare och övriga medarbetare i ekonomiadministrativa frågor såsom inköp, resehantering och verksamhetsplanering.
• Aktivt bidra till utvecklingen av ekonomiarbetet vid institutionen genom förbättring av processer, rutiner och systemstöd samt delta i universitetsgemensamma utvecklingsinitiativ vid behov.
Rollen kräver god förståelse för både operativt ekonomiarbete och strategiska processer, förmåga att kommunicera effektivt med olika intressenter samt att självständigt planera, driva och prioritera arbetsuppgifter. Erfarenhet av arbete i ekonomisystem och uppföljningsverktyg som används vid universitet/högskola (t.ex. Agresso/Unit4, Panorama/Hypergene eller motsvarande) är meriterande.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Anställningens innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-17
