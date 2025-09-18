Ekonomikonsult ERP och ekonomistyrning med Business Central
APX växer - vill du ta nästa steg som Ekonomikonsult?
Har du arbetat på redovisningsbyrå och fått bred erfarenhet av olika kunder, branscher och ekonomiska flöden? Trivs du med högt tempo, variation och att driva utveckling framåt? Då kan du vara den vi söker!
Vi på APX hjälper företag att effektivisera och växa med stöd av Microsoft Business Central och Power BI. Nu söker vi en engagerad ekonomikonsult som vill använda sin redovisningsbakgrund och sitt driv för att utveckla kundernas ekonomiprocesser.
Rollen
Som Ekonomikonsult hos oss blir du rådgivare och problemlösare för våra kunder. Du kommer att arbeta i spännande implementations- och utvecklingsprojekt där du får kombinera din redovisningskompetens med intresset för system och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att:
Hjälpa kunder att skapa effektiva och hållbara ekonomiflöden
Bidra med rådgivning inom redovisning, rapportering och ekonomistyrning
Delta i implementationsprojekt av Business Central och översätta kundens behov till smarta systemlösningar
Utmana och utveckla kundernas processer
Utbilda och stötta användare på ett pedagogiskt sätt
Vi tror att du är
Erfaren från redovisningsbyrå, med vana att hantera bokslut, rapportering och analyser för flera olika typer av kunder
Nyfiken på att arbeta mer med processer, digitalisering och affärsutveckling
Drivande, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar och påverka
Pedagogisk och kommunikativ - du kan förklara ekonomi på ett sätt som gör det begripligt för alla
Konsultmässig och trygg i att möta kunder
Kunskap i Microsoft Dynamics NAV eller Business Central är meriterande men inget krav - vi lär dig det du behöver. Har du erfarenhet av Power BI är det ett plus.
Vi erbjuder
En roll där din redovisningskompetens verkligen gör skillnad
Möjligheten att växla upp från redovisning till att arbeta med både ekonomi, system och affärsutveckling
En entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och kompetenta kollegor
Flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och en kultur präglad av nyfikenhet, engagemang och samarbete
Om APX
Vi är ett konsultbolag som hjälper företag att effektivisera och växa med hjälp av Microsoft Business Central och Power BI. Hos oss får du en arbetsplats där kompetens, nyfikenhet och gemenskap står i centrum. Så ansöker du
