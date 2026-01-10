Ekonomiintresserad projektingenjör till stor infrastrukturskund!
2026-01-10
Vill du arbeta i ett av Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt och få en nyckelroll inom ekonomi och projektstyrning? Då kan detta vara jobbet för dig! Tjänsten har en omgående start och vi tillämpar löpande urval - ansök idag!
OM TJÄNSTEN
Som Projektingenjör kommer du att ha en bred och varierad roll i vår kunds projektorganisation, där du stöttar entreprenaderna med ekonomisk uppföljning, analyserar kalkylunderlag och arbetar för en god kostnadsstyrning. Du bidrar till projektets ekonomiska framgång genom att arbeta med prognoser, nyckeltal samt aktivt deltagande i projektets inköps- och riskhantering kopplat till ekonomin.
En stor del av arbetet sker på plats ute i projektet, där du deltar i bygg- och leverantörsmöten och får således en djup förståelse för verksamheten. Rollen innebär nära samarbeten både internt hos kunden och deras leverantörers projektorganisation, vilket ger dig många kontaktytor och en dynamisk vardag.
Du erbjuds
• Du får en viktig roll i ett team som värdesätter positiv stämning och gemensamma mål.
• Flexibel arbetsplats där du förväntas vara på plats 3 dagar i veckan för att främja samarbete, med möjlighet till distansarbete resterande tid.
• En inkluderande arbetsmiljö med fokus på samarbete, kunskapsdelning och ömsesidigt förtroende.
Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
• Ekonomisk uppföljning och analys av kalkylunderlag
• Arbete med prognoser, nyckeltal och riskhantering kopplat till ekonomi
• Aktivt deltagande i inköpsarbete och avtalsuppföljning (bl.a. löpande räkning/öppna böcker)
• Medverka i bygg- och leverantörsmöten
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning med teknisk eller ekonomisk inriktning om minst 180 hp (120p) eller utbildning och erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Bifoga ditt examensbevis i ansökan.
• Bakgrund inom ekonomi från antingen studier eller tidigare arbete.
• Erfarenhet av projektarbete inom bygg- och anläggningsbranschen.
• Mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift då båda språk används dagligen.
Det är meriterande om du har
• Körkort (underlättar då besök sker på olika projektkontor).
• Erfarenhet av system som C7, CDI, Agresso/UNIT7 eller LIME.
• Erfarenhet av att följa upp stora ekonomiska flöden.
• Erfarenhet av kontraktsuppföljning (t.ex. som entreprenadingenjör, projektingenjör eller liknande).
• Kunskap om ekonomiuppföljning med 'öppna böcker'.
I Academic Works beteendebaserade intervju kommer vi fokusera på följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
• Stabil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ekonomi, men som också trivs med att vara där det händer. Du har ett driv att vilja lära dig och förstå komplexa projektflöden. Som person är du noggrann, analytisk och strukturerad. Eftersom rollen innebär många sociala kontaktytor är det även viktigt att du är en god relationsbyggare som kan kommunicera väl med olika typer av människor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
