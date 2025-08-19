Ekonomihandläggare till kundorienterad organisation
Har du ett intresse för ekonomi och administration och vill utvecklas i en familjär arbetsmiljö? Då kan vi ha rollen för dig! Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar mot gemensamma mål.
Som ekonomihandläggare blir du en viktig del av verksamheten. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Dina arbetsdagar kommer bland annat att innehålla:
• Administration och hantering av ärenden kopplade till kund- och leverantörsrelationer
• Registrering och kontroll av inkommande fullmakter
• Ekonomiadministration, exempelvis reskontrahantering, in- och utbetalningar samt påminnelse- och kravhantering
• Kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon och e-post
Tjänsten är på heltid och pågår initialt fram till början av året, med mycket god möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Påbörjad eller avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi/teknik eller likvärdig erfarenhet
• God förmåga att arbeta noggrant och strukturerat
• Mycket goda kunskaper i Excel och övriga Office-program
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i informations- eller ekonomisystem
Det är meriterande om du:
• Har arbetat med kundkontakt via telefon eller e-post
• Har erfarenhet av kravhantering
• Har kunskap och förståelse för branschspecifika system och processer
Vi söker dig som trivs i en administrativ roll, har öga för detaljer och som uppskattar att arbeta i en serviceinriktad och professionell miljö.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lydia Kvist på lydia.kvist@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidater.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
