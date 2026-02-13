Ekonomihandläggare till Arkeologerna med placering i Linköping
Vill du använda din kunskap i en verksamhet som bidrar till en effektiv och högkvalitativ kunskapsuppbyggnad för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten? Är du en kommunikativ lagspelare som trivs på en arbetsplats där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål i projekt och övrig verksamhet? Då kan vi på Arkeologerna i Linköping ha uppdraget för dig!
Vilka är vi?
Arkeologerna är en del av Statens historiska museer och är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö. Vår verksamhet bedrivs i huvudsak i projektform.
Vi är omkring 115 anställda på våra fem regionkontor i olika delar av landet. Vi arbetar över kontorsgränserna både i nätverk och i projekt. På kontoret i Linköping finns drygt 20 tillsvidare- och säsongsanställda medarbetare och vi verkar inom ett område som omfattar Östergötland, Småland och Kalmar län.
Vi behöver nu förstärka regionen med ytterligare en ekonomihandläggare, med placering i Linköping.
Om uppdraget
Som ekonomihandläggare är du en nyckelperson i regionen, som arbetar brett med projektekonomi och administration i nära samarbete med våra övriga ekonomihandläggare, regionchef och projektledare.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Stöd till projektledare och regionchef kring projektekonomi och -administration
• Registrering av inkommande och utgående handlingar samt ad acta-läggning av ärenden
• Fakturering, avstämning och uppföljning av projekt
• Kontroll av fakturakonteringar och reseräkningar
• Kontakt med beställare och leverantörer
• Inköp av förbrukningsmaterial till projekt och regionkontoret
• Delta i budgetering och resultatuppföljning
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Företagsekonomisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av projektekonomi och projektredovisning
• Mycket god vana av arbete i ekonomisystem
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet
• Tidigare har arbetat i Agresso eller liknande system
• Erfarenhet av projekthanteringssystem
• Erfarenhet av projektavräkning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du är engagerad och ansvarskännande, noggrann och strukturerad med samarbetsförmåga har du egenskaper som behövs för att lyckas med uppdraget. Om du dessutom trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och bidrar till en god arbetsmiljö tror vi att du kommer att passa in i gruppen.
Vad kan Arkeologerna erbjuda dig?
Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens, utveckling och arbetsglädje värderas högt. Hos oss får du möjlighet att ta stort eget ansvar tillsammans med professionella och hjälpsamma kollegor. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra övriga ekonomihandläggare på de olika regionkontoren och vår controller. Du får utveckla din kunskap genom interna utbildningar och samspel med andra och har möjlighet att ibland arbeta hemifrån. Vi värnar om en god och jämställd arbetsmiljö och erbjuder möjlighet till friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme samt förmånligt semesteravtal och andra anställningsförmåner.
Bra att veta
Inom Arkeologerna arbetar vi över regiongränserna och resor med övernattning förekommer några gånger per år. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Din placeringsort blir vid Arkeologernas kontor i Linköping. Vi ser fram emot att du i ditt personliga brev beskriver hur just du är den som kan lyckas i uppdraget. Vi vill ha din ansökan senast 8 mars 2026 och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Välkommen med din ansökan!
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
