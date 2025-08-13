Ekonomihandläggare till Arbets- och försörjningsenheten
Hos oss får du ett varierat, självständigt och viktigt arbete med de lundabor som behöver stöd för att bli självförsörjande.
Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare.
På Arbete- och försörjningsenheten arbetar vi tillsammans med den enskilde lundabon för att hitta vägar till självförsörjning. Vi utreder och handlägger försörjningsstöd samt erbjuder budget- och skuldrådgivning. Enheten är indelad i team som arbetar mot olika målgrupper. Teamen är självgående och mycket idérika. Vi erbjuder flextid och har subventionerad friskvård. Möjlighet till semesterväxling finns. Vi arbetar i Lunds kommunhus Kristallen i öppet kontorslandskap. Vårt arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att kunna möta lundabornas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre. Nu söker vårt team en ekonomihandläggare!Dina arbetsuppgifter
Som ekonomihandläggare hos oss arbetar du i nära samarbete med socialsekreterare i handläggning av löpande ansökningar om försörjningsstöd till målgruppen nyanlända, enligt socialtjänstlagen.
I uppdraget ingår att utföra kontroller, göra beräkningar och månatliga utbetalningar av försörjningsstöd, samt att samverka med andra myndigheter internt och externt. Du har regelbunden kontakt med klienter, företrädesvis per telefon.
Vi söker dig
Vi söker dig som drivs av att vara en administrativ stödfunktion. Du behöver ha tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna där det ingått kontakt med klienter och brukare. Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning är ett krav. Du har gymnasieutbildning och en god administrativ förmåga, inklusive vana av datorbaserat arbete. Du är en person som tycker om att arbeta i team i samarbete med andra och har en god känsla för service. Som person ser vi gärna att du är lugn, har god självinsikt och humor.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
