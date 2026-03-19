Ekonomidirektör till Region Västernorrland, Härnösand
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Det sker genom vårt område Stöd och service som hanterar de löpande leveransprocesserna och Regionledningsstaben, där Ekonomi ingår, med samordning, stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.
Inom Region Västernorrland pågår många stora förändringar. Du kommer att bli en viktig nyckelspelare för regionens arbete framåt och du kommer att ges möjlighet att både påverka och utveckla arbetssätt och strukturer med fokus på ekonomiprocessen och uppföljning av verksamhetens resultat. Genom ditt deltagande i det nationella nätverket för regionernas ekonomidirektörer har du möjlighet att bidra till nationell utveckling inom vård och hälsa samt regional utveckling.
Ekonomi är en stabsfunktion inom Regionledningsförvaltningen som innefattar controlling och koncernekonomi samt fastighetsstrategiska investeringar. Verksamheten utgör strategiskt styrnings-och stödfunktion till regionens verksamheter, ledning och politiska nämnder. Enheten är därför ansvarig för regionens processer för budget, redovisning och uppföljning.
Vi söker nu en Ekonomidirektör till Region Västernorrland. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomidirektör kommer du som chef leda en ekonomienhet med ett tjugotal medarbetare där några är teamledare. Du har ansvar för att leda arbetet i ekonomiprocessen för hela regionen i samarbete med politiker, chefer och medarbetare. Som ekonomidirektör rapporterar du till regiondirektören och stödjer regionledning och politiska nämnder med budget, uppföljning och redovisning av regionens verksamheter. Som medlem av regionens ledningsgrupp tar du ansvar för övergripande regionledningsfrågor.
Under de närmaste åren kommer fokus ligga på att fortsätta utveckla arbetssätt, metoder och strukturer i det ekonomiska arbetet. Här kommer du som ekonomidirektör vara en viktig nyckelspelare.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning med ekonomisk inriktning
Har mycket god kunskap och erfarenhet inom ekonomistyrning
Har flerårig arbetslivserfarenhet av chefs- och ledarskap
Har erfarenhet av att arbeta inom stora och komplexa organisationer
Har svenskt medborgarskap
Har mycket god förmåga att skriva på svenska
Det är meriterande om du
Har kunskap om fastighetsstrategiska frågor och upphandling
Har tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet samt i politiskt styrd organisation
Har arbetat med strategisk styrning och ledning av fastighetsrelaterad verksamhet, upphandling eller Hälso & sjukvård
Har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Du arbetar på ett strukturerat och planerat sätt där du håller uppsatta tidsramar. I rollen krävs att du kan väga samman komplex information, göra underlagen begripliga, prioritera vad som behöver göras av den och sedan se till att det genomförs. Du har förmåga att se vad som behöver utvecklas och arbetar med att ständigt förbättra och utveckla processer och arbetssätt. Genom dialog och samarbete når du mål och är lyhörd för andras åsikter.
Problemlösande analytisk förmåga
Uthållig
Pedagogisk insikt
Strategisk
Omdöme
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Bellander 072- 452 61 35 Jobbnummer
9807148