Ekonomidirektör som vill leda ekonomistyrning med mod, hjärta och riktning

Vad vi gör och vill
Vill du leda ekonomistyrning med mod, hjärta och riktning?
Tyresö har valt en väg bort från detaljstyrning och kontrollmönster.
Genom att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning fokuserar vi på färre, långsiktiga mål, tydliga uppföljningar och ett kulturbygge som frigör kompetens och ansvar i hela organisationen. Vi tror på människors förmåga och på att tydliga strukturer kombinerat med frihet att agera i verksamheten stärker samhällsnyttan.
Nu söker vi en ekonomidirektör som vill ta plats i denna fortsatta utveckling - inte som traditionell kontrollfunktion, utan som katalysator för transformation och hållbar ekonomistyrning. Du behöver verkligen gilla att:
- Ge medarbetare friutrymme och leda med filosofi, inte med hierarki
- Bredda det traditionella begreppet "budget i balans" till god ekonomisk hushållning i ditt agerande och i all kommunikation
- Vara steget före och ta initiativ
- Vara orädd att testa nya lösningar
Ekonomiavdelningen är del av kommunstyrelseförvaltningen. På avdelningen arbetar ett drygt 30-tal medarbetare med upphandling, strategi, redovisning och controlling.Publiceringsdatum2025-10-25Om tjänsten
Din roll - inte "bara" ekonomidirektör.
Som ekonomidirektör hos oss får du chansen att:
- Designa och driva en modern, flexibel och tillitsbaserad ekonomistyrning - där rapportering, prognoser och riskhantering balanseras med decentraliserad handlingsfrihet
- Vara en strategisk partner till politiken och kommundirektören - aktivt vara med och påverka prioriteringar, långsiktig ekonomi och resurstilldelning
- Utveckla styr- och uppföljningssystem som är enkla, relevanta och meningsfulla i verksamheterna
- Stödja ledare och chefer att arbeta med ekonomiskt ansvar utan att fastna i byråkrati
- Vara en ambassadör för Tyresö - med mod, hjärta och riktning
Leda och utveckla en ekonomi- och controllerfunktion som är digitalt kunnig, lyhörd, proaktiv och samverkande
Din närmaste chef är kommundirektören och du ingår i kommunledningsgruppen och i ledningsgruppen för gemensam verksamhet (avdelningarna för HR, ekonomi, demokrati och säkerhet, kommunikation och service samt digitalisering)
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har en akademisk examen inom ekonomi eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har gedigen erfarenhet av att leda ekonomi- och styrfunktion, gärna från offentlig sektor eller komplext verksamhetssystem
- Behärskar offentliga regelverk, ekonomi- och redovisningsprinciper, prognos- och budgetprocesser
- God kunskap, förståelse och erfarenhet av att verka i politiska processer i en politisk styrd organisation.
- Har hög strategisk och analytisk förmåga men samtidigt förmåga att översätta teknik, siffror och komplexitet till verksamhetsnära beslutsstöd.
- Delar vår syn på tillitsbaserad styrning och har erfarenhet av (eller ambition) att implementera ekonomistyrning med tillit och transparens
- Har erfarenhet av förändringsledning med fokus på förflyttning från traditionell ekonomistyrning till tillitsbaserad ekonomistyrning
- Är trygg i dialog med politiker, chefer och medarbetare - och har god kommunikationsförmåga
- Aldrig fastnar i gammaldags hierarkier baserad på en titel i ett anställningsavtal, utan i ord och handling själv samarbetar och låter andra samarbeta utifrån kompetens och potential
- Har mod att pröva nya arbetssätt, vågar lära från misstag och bana väg
- Vill arbeta i en kultur av utvecklande ledarskap och medarbetarskap
Det är meriterande om du har utbildning i, och praktisk erfarenhet av, utvecklande ledarskap.
Vi erbjuder dig:
- Möjlighet att sätta prägel på nästa fas i Tyresös styrmodell
- Inflytande och närhet till besluten i en kommun som vill vara i framkant
- Utvecklande ledarskap, engagerade medarbetare och hög grad av autonomi
Välkommen med din ansökan
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta kommundirektör Cynthia Runefjärd på mejl cynthia.runefjard@tyreso.se
eller telefon tel:+46857828444
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/319".
Detta är ett heltidsjobb.
Tyresö kommun (org.nr 212000-0092)
Cynthia Runefjärd +46857828444
