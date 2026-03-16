Ekonomicontroller-strategiskt ledningsstöd inom specialskolans verksamhet
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Enheten för ledningsstöd VO Specialskola
2026-03-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Verksamhetsområdet Specialskola ansvarar för specialskolor och tillhörande verksamhet. Enheten för ledningsstöd utgör ett kvalificerat och tvärfunktionellt stöd till verksamhetsområdets ledning. Enheten arbetar nära verksamhetschef och ledningsgrupp och bidrar till strategisk styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Inom enheten samverkar flera specialistfunktioner; ekonomicontroller, verksamhetscontroller, processtödjare, HR-specialist, ledningsadministratör och kommunikatör. Tillsammans säkerställer vi att ledningen får samordnade, väl underbyggda beslutsunderlag. Ekonomicontrollern bidrar särskilt till att stärka kopplingen mellan ekonomisk analys och verksamhetsområdets strategiska prioriteringar.
Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv där ekonomisk analys kopplas till verksamhetens mål, kvalitet och långsiktiga hållbarhet. Enheten bidrar aktivt till utveckling av arbetssätt och processer samt till att stärka verksamhetsområdets förmåga att möta förändringar och nya krav. Ekonomistyrningen inom verksamhetsområdet har en central roll i att skapa förutsättningar för specialskolans utveckling och för att resurser används på ett sätt som stärker elevernas lärande och verksamhetens kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som ekonomicontroller är du ett kvalificerat stöd till verksamhetsområdets ledning i frågor som rör ekonomisk styrning, prioriteringar och resursanvändning. Du bidrar aktivt till att utveckla sambandet mellan ekonomi, verksamhet och resultat i specialskolans verksamhet. Rollen har fokus på ekonomisk analys och verksamhetsstyrning snarare än operativ redovisning.
Du ansvarar för:
* Budgetprocess, prognoser och ekonomisk uppföljning
* Framtagande av kvalificerade analyser och beslutsunderlag
* Bedömning av ekonomiska konsekvenser vid förändringar och prioriteringar
* Fleråriga prognoser och långsiktig resursplanering
* Utveckling och förbättring av ekonomiska processer och arbetssätt som stärker verksamhetsområdets styrning och uppföljning.
* Stödja verksamhetsledning och chefer i ekonomiska analyser, prioriteringar och uppföljning
* Föredragning av ekonomiska analyser i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samverkansgrupp
* Deltagande i myndighetens ekonomistyrningsnätverk
Rollen innebär att du identifierar ekonomiska risker och utvecklingsbehov i ett tidigt skede och föreslår åtgärder som stärker verksamhetens långsiktiga hållbarhet.I din roll arbetar du nära det tvärfunktionella ledningsstödet inom verksamhetsområdet och samverkar med den centrala ekonomienheten för att säkerställa samordnad ekonomistyrning och väl underbyggda beslutsunderlag.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* Akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
* Har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomistyrning, budget, prognoser och uppföljning i offentlig verksamhet.
* Har erfarenhet av att ta fram och presentera ekonomiska analyser och beslutsunderlag till ledning i en organisation med komplex styrning.
* Har god förståelse för ekonomisk styrning i offentlig verksamhet.
* Kan uttrycka dig väl på svenska i tal eller teckenspråk samt i skrift.
* Har mycket god vana av att arbeta i ekonomisystem och digitala verktyg, exempelvis Excel på avancerad nivå.
Det är meriterande om du har:
* Har erfarenhet av ekonomistyrning inom skol- eller utbildningsverksamhet.
* Har arbetat i en komplex organisation med flera organisatoriska nivåer.
* Har deltagit i eller drivit utvecklings- eller förändringsarbete inom ekonomistyrning.
* Har erfarenhet av statlig ekonomistyrning, redovisning eller arbete i statlig myndighet.
* Har erfarenhet av flerårig prognostisering och investeringsbedömningar.
För att lyckas i rollen söker dig med följande personliga egenskaper:
* Analytisk och strukturerad med förmåga att se helhet och samband
* Pedagogisk i att förklara ekonomiska samband för olika målgrupper
* Självständig och trygg i att göra och stå för ekonomiska bedömningar
* Initiativtagande och utvecklingsorienterad
* Samarbetsorienterad och relationsskapande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef. Arbetet är huvudsakligen på kontorsarbetstid. Annonsen publiceras på flera orter med möjlig placering i Malmö, Örebro eller Härnösand.
Tjänsten kräver god förståelse för statlig styrning och förmåga att arbeta inom ramen för gällande regelverk och myndighetens uppdrag.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Enheten för ledningsstöd VO Specialskola Kontakt
Enhetschef
Martin Strand martin.strand@spsm.se 010-473 56 65
