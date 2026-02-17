Ekonomichef till växande bolag med stort utvecklingsfokus
2026-02-17
Är du en driven ekonom med några års erfarenhet och ett stort intresse för finansiell styrning, struktur och förbättringsarbete? Vill du ta nästa steg i karriären och få en nyckelroll i ett bolag som står inför en spännande utvecklingsresa? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Som Ekonomichef hos oss ansvarar du för helheten inom ekonomi och finansiell uppföljning. Rollen passar dig som trivs i en bred funktion där du både arbetar operativt med löpande redovisning och tar ett strategiskt grepp kring bolagets ekonomiska styrning.
Du kommer att spela en central roll i att skapa tydlighet, struktur och kvalitet i ekonomiprocesserna - särskilt viktigt då bolaget idag har behov av stärkt efterkalkyl, uppföljning och controlling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Ansvar för bokföring, månadsbokslut och årsbokslut
* Säkerställa korrekt och proaktiv finansiell styrning och uppföljning
* Utveckla effektiva rutiner för ekonomihantering och efterkalkyl
* Löpande attestering av fakturor
* Controlling-arbete såsom budget, prognoser och analys
* Stödja ledning och verksamhet med beslutsunderlag och ekonomiska insikter
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom redovisning och controlling samt trivs i en ansvarsfull roll med stort mandat att påverka. Du är analytisk, strukturerad och trivs med att skapa ordning och tydlighet.
Vi ser gärna att du har:
* Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
* God förståelse för hela redovisningskedjan, från löpande bokföring till bokslut
* Erfarenhet av controllerrelaterade arbetsuppgifter
* Intresse för processförbättring och effektivisering
* Erfarenhet från revisionsbyrå såsom PwC eller EY är meriterande
Vi erbjuder
* En roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka
* En dynamisk företagsmiljö med korta beslutsvägar
* Goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
