Ekonomichef till Mörbylånga Bostads AB i Mörbylånga
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Sätt kurs mot en framtid där du kan göra skillnad! Som Ekonomichef hos Mörbylånga Bostad AB får du en nyckelroll i att forma och driva en hållbar fastighetsverksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag. Bli en del av vårt engagerade team och bidra till utvecklingen mot vår målbild 2035.
Om Oss
Mörbylånga kommun bedriver stora delar av sin fastighetsrelaterade verksamhet i bolagsform. Där ingår Mörbylånga Bostads AB som är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter bestående av cirka 830 bostadslägenheter fördelade på sju orter på södra Öland. Bolaget äger, bygger, utvecklar och förvaltar boende i hyresrätt på ett hållbart sätt. Även Mörbylånga Fastighets AB ingår i kommunkoncernen och erbjuder en variation av verksamhets-, butiks och industrilokaler i hyresrätt.
Våra kontor finns i Mörbylånga och Färjestaden. Sedan januari 2026 är samtlig personal anställd i det nybildade MB Förvaltning och Service AB, dotterbolaget inom kommunkoncernen. I dagsläget är vi runt 90 medarbetare. MB Förvaltning och Service AB förvaltar på uppdrag av Mörbylånga kommun även kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, kommunhus.
Vi är ett stabilt företag med lojal personal och våra hyresgäster samt verksamheter uppskattar den nära kontakten de får med oss. Vår värdegrund utgår från orden Nyfikenhet, Tillsammans och Initiativtagande, och berättar hur vi förhåller oss till arbetet och varandra.
Vill du vara med och utveckla en långsiktig hållbar fastighetsverksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag? Är du en affärsnära ekonom som trivs lika bra med analys och struktur som med strategiska diskussioner i ledningsgruppen? Då kan denna tjänst vara rätt för dig!
Tjänstebeskrivning
Som Ekonomichef kommer du att ha det övergripande ansvaret för bolagens ekonomistyrning och bidra till långsiktig affärsplanering och måluppfyllnad genom budgetarbete, analys och prognoser. Vidare leder du avdelningen Ekonomi, Kund och Verksamhetsservice, bestående av fem medarbetare.
Avdelningens syfte är att säkerställa god leverans inom områdena ekonomi, kundservice och kommunikation samt stötta bolaget internt i frågor rörande dessa områden.
Du ansvarar också för bokslut, årsredovisningar och ekonomiska underlag till styrelsen, samtidigt som du utvecklar rutiner och verktyg för effektivitet och kvalitet inom avdelningens ansvarsområden. Kvalifikationer
Är du en driven ekonom med en passion för redovisning och ekonomistyrning? Vi söker en kvalificerad ekonom med ledaregenskaper som kan ta sig an utmanande uppgifter inom en dynamisk organisation.
Du bör ha en kandidatexamen inom företagsekonomi med en specialisering inom redovisning eller controlling, samt flera års erfarenhet av ekonomistyrning, redovisning och budget- och prognosarbete inom olika bolag.
Vår ideala kandidat har också erfarenhet av koncernredovisning och har arbetat med ledarskap, vilket innebär att du är bekväm med att leda och motivera teamet mot gemensamma mål.
Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med moderna digitala system för ekonomisk uppföljning och har en god förståelse för teknologins roll i effektiv ekonomisk styrning. Du har jobbat som ledare och gillar ledarskap och utveckla en grupp till nya höjder.
Din kommunikationsförmåga är en stark tillgång, både i tal och skrift, och du behärskar svenska obehindrat. B-körkort är ett krav då rollen kan innebära resor till olika kontor och kundmöten.
För att lyckas i denna roll är det meriterande om du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupper och har varit aktivt delaktig i utvecklings- och förändringsarbete. Har du dessutom erfarenhet från fastighetsbranschen, kan detta vara en fördel då det ger dig insikt i de specifika utmaningar och möjligheter som denna sektor medför.
Erfarenhet av strategiska diskussioner och långsiktig affärsplanering är också värdefullt, eftersom vi söker någon som kan bidra till vår fortsatta tillväxt och framgång.
Din förmåga att tänka kritiskt och agera proaktivt kommer att vara avgörande för att kunna navigera i en ständigt föränderlig affärsmiljö.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett framåtblickande företag som värderar innovation och samarbete, ser vi fram emot din ansökan.
Tillsammans kan vi skapa bestående värde och driva vår verksamhet mot nya höjder.
Placeringsort Mörbylånga/Färjestaden. Du rapportera till VD.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson tel 0766776873 eller mejl johan.eriksson@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
snarast, dock senast söndag 19 april 2026. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Mörbylånga Bostad AB Kontakt
Johan Eriksson johan.eriksson@nearyou.se 0766776873 Jobbnummer
9822078