Ekonomichef till Lekebergsbostäder & Lekebergs Kommunfastigheter
Hos LekebergsBostäder och Lekebergs Kommunfastigheter pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka framtidens fastighetsförvaltning - med tydligt fokus på hållbarhet, digitalisering och långsiktig ekonomisk stabilitet.
Nu söker bolagen en ekonomichef som vill ta en central roll i arbetet, där strategisk analys och operativt engagemang går hand i hand.
• Vi står inför en period av förnyelse där vi både växer och effektiviserar. Viljan att arbeta smartare och mer långsiktigt är stark, och här får du vara med och sätta strukturen för hur vi tar nästa steg, säger Jimmy Mattsson, VD.
Två bolag med ett gemensamt uppdrag
LekebergsBostäder (LeBo) och Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo) är Lekebergs kommuns allmännyttiga bolag med uppdrag att utveckla och förvalta bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden. Tillsammans bidrar de till ett hållbart och attraktivt Lekeberg där människor kan leva, arbeta och trivas. Kulturen präglas idag av öppenhet och dialog, där samarbete och delaktighet är centrala delar av arbetssättet.
LeBo omfattar cirka 430 lägenheter runtom i kommunen och LeKo förvaltar drygt 43 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Organisationen är liten men uppdraget stort - vilket gör samarbetet och den gemensamma viljan att lyckas avgörande. Med affärsmässighet, kvalitet och omtanke som grund skapar bolagen värde som består över tid.
En nyckelroll i bolagens fortsatta utveckling
Som ekonomichef får du en central roll i koncernens ledning. Du ansvarar för ekonomistyrningen och är med och driver utvecklingen av arbetssätt, system och rutiner. Rollen är både strategisk och operativ - du får arbeta nära verksamheten och samtidigt bidra med struktur, analys och riktning. Rollen är ledande inom ekonomiområdet men utan formellt personalansvar, med visst arbetsmiljöansvar för funktionen.
Bolagen befinner sig i en moderniseringsfas där digitala verktyg och effektiva processer blir allt viktigare. Här får du möjlighet att påverka och forma ekonomiarbetet framåt.
• Vi söker en ekonom som ser helheten, som kan omsätta siffror till insikter och som trivs med att arbeta nära verksamheten. Det är ett uppdrag med både bredd och djup, där din kompetens påverkar helheten, avslutar Jimmy Mattsson.
Vill du vara med och driva LekebergsBostäder och Lekebergs Kommunfastigheters resa mot framtiden. Då är det här möjligheten för dig!
Exempel på arbetsuppgifter
- Ansvara för koncernens budget, prognoser, bokslut och ekonomiska uppföljning.
- Utveckla och effektivisera ekonomiska processer, rutiner och rapporteringsflöden.
- Delta i ledningsgruppens arbete och ge beslutsstöd till vd och styrelse.
- Arbeta med analys, nyckeltal och ekonomisk planering för projekt och investeringar.
- Genomföra ekonomiska analyser kopplade till investeringar och hyresförändringar, exempelvis vid renoveringar eller nybyggnationer.
- Säkerställa korrekt redovisning, moms och deklarationer.
- Bidra till fortsatt digitalisering och utveckling av ekonomisystem.
- Bidra till utvecklingen av bolagens hållbarhetsrapportering och arbeta med frågor kopplade till CSRD.
Vi söker dig som:
- Har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande, och kunskap inom fastighetsekonomi.
- Har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom fastighets- eller kommunal sektor.
- Är trygg i ekonomistyrning, redovisning och analys.
- Har förmåga att se helheten och översätta siffror till insikt och riktning.
- Trivs i en miljö där samhällsuppdraget är tydligt och där du verkar i gränslandet mellan politik och affärsmässighet.
- Trivs i en roll med bredd, ansvar och nära samarbete med kollegor.
- Har ett genuint engagemang för samhällsnytta och hållbar utveckling.
Du är en prestigelös person, van med öppen kommunikation. Du förstår att framgången i ditt uppdrag bygger på en organisation där alla förstår sin påverkan. Därför medverkar du aktivt till delaktighet och samarbete i hela organisationen.
