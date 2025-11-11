Ekonomichef till koncernen Royal Baby Group (Bonti & Köpbarnvagn)
Om Royal Baby Group
Royal Baby Group är en växande nordisk aktör inom baby- och barnprodukter med välkända varumärkena Bonti och Köpbarnvagn (KBV). Vi kombinerar e-handel med fysiska butiker och brinner för att förenkla livet för småbarnsfamiljer genom kvalitet, service och innovation. Nu söker vi en affärsnära Ekonomichef som vill leda och utveckla vår ekonomifunktion och vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Rollen i korthet
Som Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för koncernens ekonomistyrning, löpande bokföring och rapportering. Du arbetar nära VD och styrelse.
Ditt ansvar
• Helhetsansvar för redovisning, löpande bokföring, bokslut (månads-, kvartals- och årsbokslut) samt koncernrapportering (K3).
• Budget-, prognos- och likviditetsplanering, inklusive kassaflödesanalys och KPI-uppföljning.
• Säkerställa korrekt moms-, skatt- och avgiftshantering samt myndighetsrapportering.
• Ägarskap för processer, intern kontroll och rutiner - från order-till-kassa till lager- och varuflöden.
• Ansvar för och samarbete med revisor, bank och externa partners.
• Ledning och utveckling av ekonomifunktionen och säkerställa leveransprecision.
• Affärsstöd till organisationen - analys, beslutsunderlag och lönsamhetsarbete (butik, e-handel, sortiment och kampanj).
Profil
• Civilekonom eller motsvarande och 3+ års erfarenhet från kvalificerad ekonomitjänst.
• Trygg i löpande bokföring och redovisning, gärna med inslag av lagerintensiv verksamhet, retail och/eller e-handel.
• Dokumenterad erfarenhet av budget, prognos och analys samt att ta fram beslutsstöd för ledning/styrelse.
• Mycket god Excel/analysförmåga och van användare av moderna ekonomisystem/BI.
• Flytande svenska och engelska.
Meriterande: Erfarenhet av förbättringsarbete, lager- och kostnadsredovisning samt kampanj- och marginalanalys.
Dina egenskaper
Strukturerad och noggrann, men också hands-on, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs nära verksamheten, kommunicerar tydligt och driver arbetet från plan till resultat.
Vi erbjuder
• En nyckelroll med stort mandat och möjlighet att påverka riktning och arbetssätt.
• En dynamisk miljö där butik och e-handel möts - med korta beslutsvägar.
• Marknadsmässiga villkor med fast lön och förmåner.
• Placering på vårt huvudkontor i Karlstad (viss flexibilitet kan diskuteras). Så ansöker du
