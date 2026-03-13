Ekonomichef till Gäsene Mejeri - en nyckelroll i ett unikt svenskt mejeri
2026-03-13
Gäsene Mejeri i Ljung (Herrljunga kommun) är Sveriges minsta mejeriförening - men med en stark historia och en tydlig framtid. Mejeriet grundades redan 1931 och ägs av en ekonomisk förening bestående av 22 medlemmar/bönder. Mjölken kommer från 18 gårdar i Gäsene härad, alla belägna inom cirka 25 km från mejeriet.
På mejeriet vägs all mjölk in och all ost ystas och lagras på ett och samma ställe. Här finns även en egen mejeributik med egna ostar och andra lokalproducerade produkter.
Gäsene Mejeri omsätter cirka 323 Mkr och har omkring 37 anställda samt ett trettiotal timanställda. Verksamheten växer stabilt och tillväxten ligger på cirka 15 %. Närproducerat ligger verkligen i tiden och efterfrågan på Gäsenes unika ostar ökar stadigt. Produkterna säljs främst i dagligvaruhandeln i Sverige samt genom online-försäljning.
Mejeriet är certifierat enligt FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet och mjölkleverantörerna enligt Svenskt Sigill IP Grund, vilket speglar ett starkt fokus på kvalitet, ansvar och spårbarhet i hela produktionen.
Här finns ett tydligt sammanhang: när bönderna mår bra, mår också mejeriet bra. Det gör rollen lite speciell.
Då nuvarande ekonomichef går i pension söker Gäsene Mejeri nu en efterträdare.
"Vi söker inte bara en ekonomichef - utan en person som vill bidra till utvecklingen av ett lokalt, kooperativt livsmedelsföretag där långsiktighet och kvalitet är viktigare än kortsiktiga vinster."
Om rollen:
Som ekonomichef på Gäsene Mejeri får du en central roll.
Du arbetar nära VD, styrelse och verksamheten och ansvarar för att utveckla och driva ekonomifunktionen framåt.
Rollen är både operativ och strategisk. Som ekonomichef är du delaktig i det dagliga ekonomiarbetet tillsammans med ekonomifunktionen.
Du kommer även att bidra i investeringar, utvecklingsprojekt och verksamhetsfrågor i nära samarbete med verksamheten.
Ekonomifunktionen består idag av två personer och du arbetar nära kollegan Sara som hanterar delar av den löpande ekonomin.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Rapportering till VD och styrelse
• Budget, prognoser och analyser
• Löneprocess och uppföljning av lönesystem
• Kontakt med revisorer, banker och externa partners
• HR-relaterade frågor och administrativa processer
• Utveckling och digitalisering av ekonomiprocesser och system
System som används i verksamheten:
• Visma Administration 2000 - affärssystem
• Centsoft / Rillion - fakturahantering
• Agda PS - lönesystem
• Lexit - produktion och spårbarhet
• Microsoftbaserad plattform - avräkningssystem för mjölk
Pågående investeringar:
Flera investeringar pågår i verksamheten, bland annat:
• Effektivisering av paketering
• Ny vasslekoncentratanläggning
• Nya personalutrymmen
Vi söker dig som:
Har en bred bakgrund inom redovisning och ekonomistyrning och som trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten.
Du behöver vara både analytisk och praktiskt lagd då rollen innebär att du både arbetar operativt och bidrar i strategiska frågor.
Vi tror också att du uppskattar att arbeta i en organisation där relationer, långsiktighet och lokal förankring är viktigt.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
• Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete
• Erfarenhet av rapportering till ledning eller styrelse
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem
• Erfarenhet av löneprocesser
Erfarenhet från producerande verksamhet eller livsmedelsindustri är meriterande.
Vad som gör rollen unik:
Det här är inte en traditionell ekonomichefsroll i ett stort bolag.
Det är en roll i ett kooperativt mejeri med stark lokal förankring där ekonomin hänger nära samman med människorna bakom mjölken - bönderna.
Rollen passar dig som trivs i en verksamhetsnära miljö där ekonomin är en naturlig del av produktion, människor och långsiktigt företagande.
I denna rekrytering samarbetar Gäsene Mejeri med FRAM, Katarina Czudowska som har arbetat med rekrytering sedan 2005.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta mig: 0735 17 37 89, katarina@framrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
