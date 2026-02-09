Ekonomichef till dotterbolag inom en större koncern, region Småland
MeritMind AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2026-02-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MeritMind AB i Jönköping
, Habo
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Är du en engagerad ekonom som är van att arbeta med hela redovisningsflödet? Här erbjuds du en affärsnära roll där du är högst delaktig i verksamhetens vidare utveckling och framgång.
Om rollen
Som ekonomichef har du en central funktion med ansvar för hela ekonomiflödet i tre av koncernens dotterbolag, med en samlad omsättning om cirka 70 MSEK. Du har även ett nära samarbete och dialog med koncerncontrollers, lokal företagsledning och VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Löpande bokföring
• Månad-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning.
• Moms och skatt: löpande hantering, rapportering och deklaration av moms, skatter, arbetsgivaravgifter och inkomstdeklarationer till Skatteverket
• Projektredovisning med successiv vinstavräkning
• Uppföljning och analys av projekt
• Koncernrapportering
• Lönehantering
• Budget och prognos
• Delaktig i ledningsgruppsarbete
Kvalifikationer och erfarenhet
Du har goda redovisningskunskaper samt arbetar självständigt med bokslut och analys. Vi ser gärna att du har haft en roll som ekonomichef och/eller ekonomiansvarig där du arbetat med och ansvarat för redovisningsfrågor. Det är meriterande om du även har erfarenhet av succesiv vinstavräkning, samt en bakgrund inom revision och/eller rådgivning. Vidare är det meriterande om du har god systemvana samt besitter goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av företagsutveckling samt lönsamhetsanalyser är också värdefullt i denna roll.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en bred roll med ansvar för hela ekonomiflödet där du ges möjlighet att arbeta affärsnära och rådgivande. Du har förmågan att bygga förtroende genom att ställa relevanta frågor, bidra med olika perspektiv, utmana samt föra konstruktiva dialoger som driver affären framåt. För att lyckas i rollen krävs det att du är nyfiken samt har en mycket god samarbetsförmåga och flexibilitet att anpassa dig till olika utmaningar.
Vad erbjuder företaget dig?
Här erbjuds du en utmaning och blir en del av en familjär koncern med tydlig värdegrund som består av lokalt marknadsledande företag. Du får stor frihet under ansvar och rika möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Om koncernen
Koncernen består av lokalt marknadsledande och entreprenörsdrivna företag med en bred professionell kundbas. Det är ett unikt samarbete mellan starka, regionala aktörer runtom i Norden, förenade av en tydlig ambition att driva utvecklingen framåt - både för respektive bolag och för branschen i stort. Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritmind AB
(org.nr 556587-8286) Jobbnummer
9732654