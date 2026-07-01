Ekonomichef till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
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2026-07-01
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att fler Botkyrkabor ska få förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete, studier eller andra vägar till ett självständigt liv. Förvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, dagliga verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör eftergymnasiala utbildningar.
Vid årsskiftet blir gymnasieskolan en del av förvaltningen. Det skapar nya möjligheter att stärka sambandet mellan utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning och att utveckla ett sammanhållet stöd för Botkyrkabor genom olika skeden i livet.
Tillsammans är vi idag cirka 400 medarbetare och blir närmare 800 efter årsskiftet. Genom nära samverkan med näringsliv, utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer utvecklar vi insatser som gör skillnad för både individen och samhället.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en ekonomichef till den nyinrättade ekonomienheten.
Som ekonomichef har du en central roll i förvaltningens ledning och ansvarar för att leda och utveckla ekonomifunktionen. Du arbetar nära arbetsmarknadsdirektören, förvaltningens chefer och andra nyckelfunktioner för att säkerställa en långsiktigt hållbar och verksamhetsnära ekonomistyrning. Rollen innebär att bidra med analyser, ekonomiska underlag och strategiska perspektiv som skapar förutsättningar för välgrundade beslut och en effektiv användning av verksamhetens resurser.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och har personalansvar för ekonomifunktionen. Genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap leder, stöttar och utvecklar du dina medarbetare utifrån deras olika kompetensområden. Du skapar förutsättningar för lärande, samarbete och ett gemensamt ansvarstagande samt säkerställer ett professionellt stöd till förvaltningens chefer och verksamheter. I uppdraget ingår även att företräda förvaltningen i kommunövergripande forum inom ekonomi och lokalförsörjning samt att representera förvaltningen i nämnden i ekonomirelaterade frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
leda, utveckla och stötta ekonomifunktionen samt dess medarbetare
övergripande ansvara för budget, prognos, bokslut och ekonomisk uppföljning
säkerställa att ekonomifunktionen tar fram analyser och beslutsunderlag till ledning och nämnd
säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade ekonomiprocesser
ansvara för förvaltningens strategiska lokalförsörjning
kvalitetssäkra hanteringen av statsbidrag
företräda förvaltningen i kommunövergripande forum, lokalförsörjningsfrågor och nämnden i ekonomirelaterade frågor.
Du utvecklar förvaltningens ekonomistyrning i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Förvaltningen befinner sig i en utvecklingsfas där förändringsledning och digitalisering är viktiga delar av det fortsatta utvecklingsarbetet. Du bidrar till att utveckla ekonomifunktionen och skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar och verksamhetsnära ekonomistyrning.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens ledningsgrupp och får möjlighet att vara med och bygga upp den nyinrättade ekonomienheten. Tillsammans med dina medarbetare formar du ekonomienhetens uppdrag, arbetssätt och fortsatta utveckling. Ekonomifunktionen är ett viktigt stöd till förvaltningens chefer och verksamheter genom kvalificerade analyser, uppföljning och beslutsunderlag som bidrar till välgrundade beslut och en långsiktigt hållbar verksamhet.
Hos oss får du ett uppdrag med stort ansvar, inflytande och möjlighet att påverka förvaltningens fortsatta utveckling. Vi erbjuder kompetensutveckling, ett nära samarbete med engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas i ditt ledarskap. Som medarbetare i Botkyrka kommun får du även tillgång till förmåner som bidrar till en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi samt flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har erfarenhet som chef med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt av att ansvara för ekonomistyrning, analys och uppföljning på strategisk nivå.
Övriga krav:
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av budget-, prognos- och bokslutsarbete.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag till ledning och nämnd.
Erfarenhet av att använda ekonomisystem och digitala verktyg i arbetet
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom kommunal utbildningsverksamhet.
Erfarenhet av arbete med projektekonomi och statsbidragsfinansierad verksamhet.
Erfarenhet av strategisk lokalförsörjning.
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att delta i och bidra till arbete i en ledningsgrupp.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera, prioritera och följa upp ekonomiarbetet på ett systematiskt sätt. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan identifiera samband, analysera komplex information och omsätta den till välgrundade rekommendationer som stödjer ledningens beslut. Du är resultatorienterad och driver arbetet framåt med fokus på kvalitet, måluppfyllelse och en långsiktigt hållbar ekonomistyrning.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med medarbetare, chefer och andra nyckelfunktioner inom kommunen. Därför behöver du vara samarbetsorienterad och skapa förtroendefulla relationer som bidrar till samsyn och ett gott samarbete. Som chef skapar du förutsättningar för delaktighet, utveckling och ansvarstagande genom ett nära ledarskap där du tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem stöd att utvecklas i sina olika specialistroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9988093