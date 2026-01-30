Ekonomichef, redovisningsenheten som vill leda med mod, hjärta och riktning
Vad vi gör och vill
Vill du leda redovisningsenheten med mod, hjärta och riktning?
Tyresö har valt en väg bort från detaljstyrning och kontrollmönster.
Genom att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning fokuserar vi på färre, långsiktiga mål, tydlig uppföljning och ett kulturbygge som frigör kompetens och ansvar i hela organisationen. Vi tror på människors förmåga och på att tydliga strukturer i kombination med frihet att agera i verksamheten stärker samhällsnyttan.
Nu söker vi en ekonomichef som vill vara en del i denna fortsatta utveckling - inte som traditionell kontrollfunktion, utan som katalysator för transformation och hållbar ekonomistyrning.
Du behöver verkligen gilla att:
- Ge medarbetare friutrymme och leda med filosofi, inte med hierarki
- Bredda det traditionella begreppet "budget i balans" till god ekonomisk hushållning i ditt agerande och i all kommunikation
- Skapa förutsättningar för medarbetare att växa i ett klimat som inspirerar till utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet
- Tillsammans med medarbetarna vidareutveckla och effektivisera de processer som finns
Redovisningsenheten är en del av ekonomiavdelningen som också består av controllerenheten och upphandlingsenheten. På enheten arbetar 14 medarbetare med kvalificerat redovisningsarbete och ekonomiadministration.
Din roll - inte "bara" ekonomichef.
Som ekonomichef hos oss får du chansen att:
- Bidra i en modern, flexibel och tillitsbaserad ekonomistyrning - där rapportering, prognoser och riskhantering balanseras med decentraliserad handlingsfrihet
- Leda och utveckla en redovisningsenhet som är digitalt kunnig, lyhörd, proaktiv och samverkande
- Vara en ambassadör för Tyresö - med mod, hjärta och riktning
Din närmsta chef är ekonomidirektören och som enhetschef för redovisningsenheten ingår du i ekonomiavdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har ansvar för att avdelningen ser till helheten och använder de gemensamma resurserna på rätt sätt samt utvecklar partnerskap med samtliga kärnverksamheter och varandra.
Du har personalansvar för enhetens 14 medarbetare och för att kommunens redovisningsprocesser fungerar. Du ansvarar för att säkerställa korrekta bokslut, balans- och resultaträkningar och korrekt kommunalredovisning enligt lagstiftning och RKR.
Tillsammans med medarbetarna ansvarar du för att stötta och driva på i arbetet med att ständigt förbättra, vidareutveckla och effektivisera de processer som finns.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- En akademisk examen inom ekonomi eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet att i rollen som chef leda medarbetare genom utvecklande ledarskap inom offentlig sektor
- Minst 5 års relevant erfarenhet av redovisningsarbete
- Goda kunskaper i kommunalredovisning enligt lagstiftning och RKR
- Kunskap om tydliga och effektiva processer som ingår i ekonomistyrningen och hur de olika uppdragen ekonomiadministration, redovisning och controlling hänger ihop
- Kunskap om hur IT-system används för att stödja och effektivisera processerna på ekonomiområdet
- Delar vår syn på tillitsbaserad styrning
- Är trygg i dialog med chefer och medarbetare - och har god kommunikationsförmåga
- Har mod att pröva nya arbetssätt, vågar lära från misstag och bana väg
- Vill arbeta i en kultur av utvecklande ledarskap och medarbetarskap
Det är meriterande om du har utbildning i utvecklande ledarskap.
Vi erbjuder dig:
- Arbete i en kommun som vill vara i framkant
- Utvecklande ledarskap, engagerade medarbetare och hög grad av autonomi
Välkommen med din ansökan
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta kommundirektör Cynthia Runefjärd som nås lättast via mail cynthia.runefjard@tyreso.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2026.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
