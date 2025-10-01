Ekonomibyrå Abic söker erfaren redovisningskonsult
2025-10-01
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekonomibyrå Abic AB i Borlänge
Vill du vara med och fortsätta utveckla en byrå som är i en tillväxtfas samt få en central roll i att forma framtiden? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en erfaren redovisningskonsult med bred kompetens inom redovisning och verksamhetsutveckling. Du kommer att arbeta nära ledningen och få stort ansvar för att både driva kunduppdrag och bidra till byråns strategiska utveckling. Rollen innebär att du inte bara arbetar operativt med redovisning, bokslut och rådgivning utan kommer även vara delaktig i beslut som rör byråns verksamhet, utveckling och kunder.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Självgående leda och ansvara för kunduppdrag i hela kedjan, från första kontakt till löpande bokföring och slutligen till bokslut, årsredovisning och deklarationer samt allt som hör därtill.
Ge kvalificerad rådgivning till våra kunder inom ekonomiska och verksamhetsnära frågor.
Aktivt bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och processer.
Vara med i beslutsfattande kring byråns strategi och tillväxt.
Ta en ledande roll i att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa mervärde.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete som redovisningskonsult eller liknande roll.
Är trygg i din kompetens och vill ta ett större ansvar än i en traditionell konsultroll.
Har intresse och erfarenhet av verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Trivs i en miljö där man samarbetar, delar idéer och tillsammans driver byrån framåt.
Är engagerad, noggrann och har lätt för att bygga relationer.
Vill du vara med på vår resa och ta vår byrå till nästa nivå?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: caroline@ekonomibyraabic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomibyrå Abic AB
(org.nr 559281-1656)
784 33 BORLÄNGE Kontakt
Caroline Abic caroline@ekonomibyraabic.se 0243426902 Jobbnummer
9536332