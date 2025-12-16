Ekonomibiträde till mottagningskök i förskoleområde 3 Enskede-Årsta-Vantör
Stockholms kommun / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Är du ett ekonomibiträde/köksbiträde som trivs i förskolans värld, som värdesätter noggrannhet och tycker om att göra det lilla extra? Då är du rätt person att söka till oss!
Vi söker dig till några av våra mindre förskolor i Stureby alternativt Enskede Gård med ca 35 barn och 6 pedagoger.
Förskolorna har mottagningskök med catering.
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder
• Trevliga kollegor
Din roll
• Ansvara för köket
• Utföra daglig egenkontroll av köket
• Servering av lunch
• Disk
• Beställning av varor vid behov
• Göra mellanmål
Din kompetens och erfarenhet
För detta arbete krävs erfarenhet av att arbete som ekonomibiträde/köksbiträde samt kunskap i livsmedelshygien.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i kök på förskola.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad och på deltid.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6880". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Förskola Enskede-Stureby Kontakt
David Hällgren david.hallgren@edu.stockholm.se 08-50814211 Jobbnummer
9646461