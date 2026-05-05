Ekonomiassistenter Till Kommande Uppdrag I Stockholm
Har du erfarenhet som konsult eller har ett intresse att börja jobba som konsult framåt?
Vi söker efter drivna ekonomiassistenter till kommande uppdrag hos våra kunder inom Stockholmsregionen.
Sök gärna redan idag, då vi löpande får in uppdrag och gärna etablerar kontakt även för framtida tjänster! Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Resultat är ett bemanningsföretag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är ett bolag med höga ambitioner och snabb tillväxttakt.
Våra kunder finns inom flertalet olika branscher och uppdragen kan variera från ett par månader till ett mer långvarigt samarbete. Både del- och heltids tjänstegrad efterfrågas.
Som konsult kommer du att vara anställd hos Resultat AB och arbeta ute hos våra kunder i Stockholm. Arbetsuppgifter
Exakta arbetsuppgifter varierar givetvis beroende på uppdrag, men mest förekommande är:
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Avstämningar
• In- och utbetalningar
• Stöd vid bokslutProfil
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet från tidigare arbete som ekonomiassistent. Du kan ha arbetat med exempelvis kund- eller leverantörsreskontra, löpande bokföring samt varit delaktig inom avstämningar inför månadsbokslut.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och tar ansvar - med ett genuint intresse för ekonomi och service.
I rollen kommer du att vara en viktig del av ekonomiavdelningen och bidra till att arbetet flyter smidigt och effektivt. Därför värdesätter vi din förmåga att arbeta proaktivt, med hög kvalitet och ett serviceinriktat förhållningssätt. Förmåga att kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska samt ett intresse för system är ytterligare framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorer
• Minst 1 års erfarenhet från arbete som ekonomiassistent
• Relevant utbildning från universitet eller yrkeshögskola är meriterande
• God datavana och systemintresse
• Driven, noggrann och strukturerad
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer! Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).Så ansöker du
START: Omgående eller enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid eller deltid
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James 072 - 215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-05-31
