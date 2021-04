Ekonomiassistenter sökes till kommande uppdrag i Örebro med omne - Poolia Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro2021-04-06Har du en akademisk utbildning inom ekonomi och har relevant arbetslivserfarenhet inom området? Vi söker just nu ekonomiassistenter för kommande uppdrag i Örebro med omnejd. Är du intresserad att arbeta som uthyrd konsult för ett av Sveriges mest erfarna bemannings- och rekryteringsföretag? Skicka isåfall in din ansökan idag!Detta är en generell annons utan ett specifikt uppdrag kopplat till annonsen, där du med erfarenhet av ekonomi ges chansen att få en personlig kontaktperson hos oss på Poolia. I din ansökan vill vi veta vilken utbildning du har, din arbetslivserfarenhet, och i vilka områden/städer du kan tänka dig att jobba i.2021-04-06Vi får löpande in olika uppdrag där företag söker erfarna ekonomiassistenter med start omgående. Vi erbjuder nu dig chansen att få en kontaktperson hos oss på Poolia för att kunna matcha dig med kommande uppdrag. Detta ger dig möjligheten att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du får möjligheten att utveckla både din kompetens och dig som person. Genom att göra en spontanansökan till en tjänst som ekonomiassistent öppnar du dörren för spännande uppdrag och nya kontaktnät. Missa inte chansen att bli en av våra eftertraktade konsulter.Våra kunder finns i de flesta branscher och av olika storlekar och därmed varierar arbetsuppgifterna. Uppdragen är för det mesta heltid men det förekommer även deltidsuppdrag. Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan vara:Registrering av inkommande fakturor mot eller utan inköpsorderLeverantörsbetalningar samt kvittning av dessaManuella utbetalningar samt bokföring av dessaHantering av kund- och leverantörsreskontraLöneadministrationLöpande bokföringArkiveringIn- och utbetalningarSkattedeklaration med moms och sociala avgifterVem är du?Vi önskar komma i kontakt med dig som har en avslutad universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi och har minst ett års erfarenhet av kvalificerat arbete som ekonomiassistent. Om du inte har en akademisk utbildning har du istället erfarit likvärdiga kunskaper genom flera års arbete inom ekonomi. Viktigt är att du vill utvecklas och således bygga vidare på din kompetens. Du är både van användare av Excel och något större affärssystem samt behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.Som person är du ansvarstagande och arbetar på ett strukturerat sätt där du har som mål att prestera i din arbetsroll. Du strävar efter att bygga goda relationer på arbetsplatsen och ser samarbete som en väg till ett lyckat resultat. Du är kommunikativ, målinriktad och har förmågan att arbeta självständigt.Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5672757