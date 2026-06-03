Ekonomiassistent till växande bolag i Stockholm
People of Interim & Finance Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-03
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Är du i början av din karriär inom redovisning och vill utvecklas i ett snabbväxande och entreprenöriellt bolag? Nu söker vi en ekonomiassistent till ett spännande företag i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, ta stort eget ansvar och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en organisation med höga ambitioner och stark tillväxt.
Om rollenSom ekonomiassistent blir du en viktig del av bolagets ekonomifunktion och arbetar nära både kunder, leverantörer och interna intressenter. Rollen är bred och varierad, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas och bygga en stark grund inom ekonomi och redovisning. Du kommer bland annat att arbeta med:
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering och löpande bokföring
Avstämningar, in- och utbetalningar samt administrativa uppgifter kopplade till ekonomifunktionen
Löpande förbättrings- och utvecklingsarbete
Du blir en del av ett mindre och engagerat team där du får möjlighet att växa med rollen över tid. För rätt person finns goda möjligheter att successivt ta ett större ansvar och utvecklas vidare inom ekonomi.
Vem är du?Vi söker dig som är i början av din karriär och har en utbildning inom ekonomi från exempelvis högskola, universitet eller YH. Kanske arbetar du idag som ekonomiassistent, redovisningsassistent eller i en annan administrativ roll med ekonomisk anknytning och vill ta nästa steg. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Kortare arbetserfarenhet och kan grunderna för ekonomi och redovisning
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Är analytisk och har lätt för att förstå samband
Är serviceinriktad och trivs med många kontaktytor
Är nyfiken, prestigelös och vill utvecklas
Har god kommunikativ förmåga och trivs i dialog med kunder och leverantörer
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker framför allt en driven, ambitiös och hungrig person som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med bolaget. Vår kund är ett växande bolag med höga ambitioner och en entreprenöriell kultur. Här får du arbeta i en miljö där initiativtagande, utveckling och ansvar uppmuntras. Du erbjuds en spännande möjlighet att bygga erfarenhet, utvecklas snabbt och vara med på en tillväxtresa där ekonomifunktionen spelar en viktig roll.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
eller 070-857 50 05. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling – både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter – klicka här för att följa.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
9945253