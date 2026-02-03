Ekonomiassistent till tillverkande industri i Finspång
2026-02-03
Vill du arbeta brett inom ekonomi och vara en del av ett globalt företag i framkant?
Vi söker en noggrann och strukturerad ekonomiassistent som vill bli ett viktigt nav i arbetet kring beställningar, fakturor och avstämningar inom Real Estate.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
I rollen som Ekonomiassistent ansvarar du för löpande ekonomiprocesser inom Real Estate och arbetar nära både verksamheten och central ekonomi. Du blir del av ett erfaret team där samarbete och noggrannhet står i centrum.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa korrekta konteringar och betalningar av leverantörsfakturor
• Utföra löpande avstämningar mellan fakturor och relaterade avtal
• Stödja månadsbokslut genom att ta fram underlag och genomföra avstämningar
• Granska resultat- och balansräkning samt följa upp eventuella avvikelser
• Stödja inköpsprocessen enligt interna riktlinjer samt hantera inköpsanmodan och purchase orders
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av rutiner och processer
Vem är du?
• Gymnasieekonom eller har motsvarande utbildning.
• Erfaren inom ekonomi med minst 2-3 års arbete på ekonomiavdelning.
• Noggrann, strukturerad och trygg i att arbeta självständigt.
• Bekväm med att arbeta i Excel och gärna tidigare erfaren användare av SAP.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av inköp och arbete med avtal.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
