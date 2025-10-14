Ekonomiassistent till Leverantörsreskontra - Täby start snarast
Ekonomiassistent till Leverantörsreskontra
Plats: Täby
Start: Omgående
Uppdragsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag
Vi söker nu en ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Täby. Rollen är på heltid med start snarast möjligt och för rätt person finns mycket goda möjligheter till överrekrytering.
Du kommer att ingå i ett tryggt och engagerat ekonomiteam där du får möjlighet att bidra från dag ett. Ditt huvudansvar kommer att ligga inom leverantörsreskontra, men arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov. Det är därför viktigt att du är flexibel och prestigelös i din inställning.
Vi ser gärna att du har arbetat i en liknande roll i minst två år och snabbt kan sätta dig in i nya system och rutiner. Rollen passar dig som trivs i en administrativ roll med högt tempo, men som samtidigt bidrar till teamet med en positiv inställning och energi i vardagen.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra eller motsvarande ekonomiadministration
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och noggrant
En prestigelös inställning och god samarbetsförmåga
En positiv attityd - du bidrar gärna till en god stämning i teamet
Möjlighet att börja omgående
Bostadsort i eller nära Täby (krav)
Om uppdraget:
Konsultuppdrag via oss med god chans till anställning hos kund
Heltid, med start snarast
Arbetsplats i Täby
Låter det här intressant för dig eller någon du känner? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas snabbt. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9556230