Ekonomiassistent till Försvarets matrielverk i Stockholm
2025-08-21
Rätt materiel för ett starkare försvar:
FMV har ett samhällsuppdrag där myndigheten ser till att svenska soldater, piloter och sjömän har rätt utrustning för att kunna öva och för att i skarpt läge kunna försvara Sverige. FMV upphandlar och utvecklar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Målet är att leverera rätt materiel, i tid och till en kostnad som gör att skattemedel används så effektivt som möjligt.
Arbetsgivare: Novare Bemanning
Är du ekonomiassistent med goda kunskaper inom ekonomisk uppföljning? Trivs du i en roll där du får ta ansvar? Då har vi en möjlighet till dig! Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som ekonomiassistent på Försvarets materielverk Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång.
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som ekonomiassistent till Försvarets materielverk Stockholm.
I rollen som ekonomiassistent kommer du att stötta myndigheten i deras arbete. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att genomföra löpande ekonomiarbete som berör fakturahantering, ekonomisk uppföljning, uppbokningar och periodiseringar med mera.
Till denna roll söker vi dig som är noggrann och analytisk. Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs i en roll där du får ta egna initiativ.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
arbete med redovisning och bokföring
arbete med huvudbokföring
arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
kontering
kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon
arbete med leverantör- och kundreskontra
delta i bokslutsarbete
besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
arbete med kassa- och bankavstämningar.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start snarast och pågår tom 2026-01-31, möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, viss möjlighet till distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-01. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
