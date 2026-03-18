Ekonomiassistent till affärsjuridisk byrå i centrala Stockholm
2026-03-18
Är du i början av din karriär inom ekonomi och vill arbeta i en professionell och dynamisk miljö? Nu söker vi en ekonomiassistent till en affärsjuridisk byrå i centrala Stockholm, en roll där du får utvecklas, ta ansvar och arbeta nära verksamheten.
Om rollen
Som ekonomiassistent får du en bred och varierad roll där du blir en central del av ekonomifunktionen. Du arbetar nära både kollegor, klienter och leverantörer och är en viktig del i att säkerställa att det dagliga ekonomiarbetet fungerar smidigt och effektivt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Fakturering
Löpande bokföring
In- och utbetalningar
Avstämningar
Hantering av leverantörsfakturor
Ad hoc-uppgifter kopplade till ekonomifunktionen
Du blir en del av ett sammansvetsat team om fyra personer där samarbete, ansvar och kvalitet står i fokus. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill ta ditt första steg in i ekonomibranschen och utvecklas i en miljö med högt tempo, tydliga processer och kunniga kollegor. Du får en bred roll, goda utvecklingsmöjligheter och en stark grund att bygga vidare på i din karriär.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär och har en utbildning inom ekonomi, exempelvis från högskola eller YH. Tidigare erfarenhet är inget krav - det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att lära.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett stort intresse för ekonomi och redovisning
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Är prestigelös och trivs i en serviceinriktad roll
Har god systemvana och är nyfiken på att arbeta i olika ekonomisystem
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet av system som Visma.net eller liknande är meriterande, men inget krav.
Vår kund är en etablerad affärsjuridisk byrå med drygt 100 medarbetare och kontor i centrala Stockholm. Här erbjuds du en professionell, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö där man värnar om sina medarbetare och arbetar med hög kvalitet i allt man gör.
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
eller 070-857 50 05. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "peopleofinterimandfinance 1780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005
9806102