Ekonomiassistent sökes till stort bolag inom samhällsbyggnad
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en person som uppskattar ordning och reda, har ett servicetänk och trivs i en roll med många kontaktytor? Tycker du om att ta eget ansvar och bidra till förbättringar i det dagliga arbetet? Då kan detta vara en tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Perido söker ekonomiassistent till ett etablerat och välkänt bolag inom samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar på deras kontor Kungsholmen i Stockholm.Arbetsuppgifter
Du blir en del av organisationens affärsstödsfunktion, som ger stöd till verksamheter runt om i Sverige. Avdelningen ansvarar för flera ekonomiska processer såsom leverantörs- och kundreskontra, betalningsflöden samt ekonomisk support.
I rollen som ekonomiassistent arbetar du i ett team med cirka 12 kollegor. Ditt ansvar omfattar i huvudsak:
Hantering och uppföljning av leverantörsfakturor via e-faktura och EDI
Registrering och kontroll av inkommande fakturor
Matchning av fakturor mot order
Kontakt med leverantörer via telefon och mejl
Medverkan i utveckling och effektivisering av ekonomiska rutiner
Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt och som trivs med att ge stöd och service i vardagen. Du arbetar metodiskt och ansvarsfullt, med god känsla för detaljer och kvalitet. När utmaningar uppstår har du lätt för att tänka nytt och hitta praktiska lösningar, och du tvekar inte att ta kontakt med andra för att komma vidare i arbetet. Du är trygg i dig själv, vågar ta plats när det behövs och bidrar med engagemang och samarbetsvilja till teamet.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av ekonomiadministration
God datorvana och erfarenhet av arbete i Excel
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning inom ekonomi
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag genom Perido i 12 månader, därefter med ambition att överrekryteras till företaget. Start enligt ök.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35636 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se Jobbnummer
9698598