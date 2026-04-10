Ekonomiassistent på deltid till global ledare inom industriell teknologi!
Söker du ett extrajobb och vill du utveckla dina kunskaper inom ekonomi på en finansavdelning och samtidigt få en inblick i ett framåtlutat och internationellt företag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi jobbar med löpande urval så ta chansen och sök redan idag. Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vår kund tillhandahåller energi och automationslösningar, och deras syfte är att ge alla möjlighet att få ut så mycket som möjligt av vår energi och våra resurser, genom att bygga en bro till framsteg och hållbarhet för alla. Vår kund är ett internationellt bolag med över 150 000 anställda i över 100 länder. De har ett agilt, öppet och modernt arbetsätt som genomsyrar hela organisationen, och erbjuder stora möjligheter att växa och utvecklas för rätt person.
Vi söker nu dig som kan arbeta upp till 50% samt heltid 3 veckor under sommaren. Du kommer att tillhöra Treasury-teamet, och främst arbeta nära Treasury Manager, men även kollegor runt om i andra länder. Du kommer få en gedigen utbildning och stöttning av din närmsta chef, som är mån om din utveckling och trivsel. Du kommer lägga schemat ihop med närmsta chef.Dina arbetsuppgifter
Treasury-avdelningen hanterar ekonomiska resurser och finansiella frågor, såsom bland annat Cash management, Likviditetsförvaltning, processutveckling och valutariskhantering. Du kommer bland annat att stötta Treasury Manager med att:
Hantera avstämningar och bankgarantier
Uppdatera likviditetsprognoser
Sätta upp processbeskrivningar och stötta kollegor runt om i världen
Hantera valutasäkring och följa upp fakturor
Utföra olika administrativa uppgifter
Vi söker dig som
Är studerande inom ekonomi vid högskola/universitet alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% som kan styrkas i minst 1,5 år framåt
Har god systemvana samt goda kunskaper i Excel
Har goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift, då båda språken används i tjänsten. Engelska är koncernspråket
Det är meriterande om du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom levres eller kundres
För att lyckas i rollen ser vi att du är en flexibel och prestigelös person som trivs med både varierande och återkommande arbetsuppgifter. Du är självgående och vågar ta egna initiativ när det behövs. Vidare är du stabil och trygg, med en hög känsla för ansvar. Du arbetar strukturerat och ordningsamt, och bidrar till en positiv och pålitlig arbetsmiljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6U4PAR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
