Ekonomiassistent på deltid till bolag inom bank och försäkring!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-11
Studerar du ekonomi och letar efter det perfekta extrajobbet att kombinera med dina studier? Har du dessutom tidigare erfarenhet av fakturering och bokföring? I så fall tror vi att du är rätt kandidat för detta uppdrag. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en välkänd aktör inom bank och försäkring som är särskilt starka inom områdena pension och långsiktigt sparande. För deras räkning söker vi en ekonomiassistent för ett uppdrag på cirka 50% där fokus i rollen primärt kommer att vara kundreskontra.
Vi söker dig som kan börja omgående och som ser långsiktigt på uppdraget. Behovet är på cirka 50% men du kommer att ges en stor frihet vad gäller val av dagar och tider att arbeta. Vår kund har sitt kontor beläget på Kungsholmen och de tillämpar en hybridmodell som ger möjligheten att arbeta till viss del på distans.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag att kunna kombinera med dina ekonomistudier
• Meriterande erfarenhet inom kundreskontra och ekonomi
• Möjligheten att få en fot in på ett stort och välkänt bolag
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent kommer du primärt att arbeta med kundreskontra men även andra löpande uppgifter inom redovisning.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på universitet/högskola på minst 50% där dina studier färväntas pågå minst 1 år framöver
• Har tidigare erfarenhet av bokföring/fakturering/kundreskontra
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
