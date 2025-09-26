Ekonomiassistent På Deltid Till Bolag I Norrort
2025-09-26
Är du en Ekonomiassistent redo för ett nytt uppdrag på deltid? Är du självständig i kund- och leverantörsreskontra samt har arbetat med löneadministration tidigare? Då kan det vara dig vi söker till ett uppdrag med omgående start.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Vår kund har sitt kontor i Vallentuna med gratis parkering för dig som kör bil. Rollen är ett konsultuppdrag på cirka 50-60% och löper på i ca 3-4 månader.Arbetsuppgifter
I rollen som Ekonomiassistent hos vår kund kommer du att arbeta nära ledningen på bolaget och ha hand om kund- och leverantörsreskontra, delaktig i månadsbokslut samt självständigt göra löner.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturahantering
• Hantering av moms- och skatteregler
• In- och utbetalningar
• Avstämningar
• Stöd i bokslutsarbete
• Lönehantering (både tjänstemanna och arbetare)Profil
Vi söker dig som har en erfarenhet från en liknande tjänst och är helt självgående i ovan nämnda arbetsuppgifter. Rollen passar dig som är strukturerad, driven och noggrann. Du ser ekonomin som en viktig servicefunktion i verksamheten och är därmed social, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
För att vara rätt person för denna roll behöver du även självständigt hantera löner, gäller både arbetar- och tjänstemannalöner. Hos vår kund är kommunikationen viktig med flera led i verksamheten, att du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska är viktigt.
Framgångsfaktorer
• Självgående i ovan nämnda arbetsuppgifter, både ekonomi och lön
• Du trivs i en social, prestigelös och lösningsorienterad arbetsmiljö
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/
START: Omgående
OMFATTNING: Deltid, 50-60%
PLACERING: Vallentuna
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-10-19
Detta är ett uppdrag där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då tjänsterna ska tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/
Gabriella Urban gabriella@resultatab.se +46 73 311 68 62
